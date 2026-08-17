Ευρώπη Holdings: Πουλάει στην AKTOR ακίνητα 45,55 εκατ. ευρώ και προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου

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Στην πώληση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Παιανία προς την AKTOR προχωρά η Ευρώπη Holdings, με το τίμημα της συμφωνίας να ανέρχεται σε 45,55 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό της εισηγμένης για ενίσχυση της ρευστότητάς της και επιστροφή κεφαλαίου ύψους 45,5 εκατ. ευρώ στους μετόχους.

Η συμφωνία αφορά συγκρότημα ακινήτων στην περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Παιανίας, όπου ήδη στεγάζονται όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR βάσει υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης. Παράλληλα, στα ακίνητα υπάρχουν και άλλες ενεργές μισθώσεις.

Με την κίνηση αυτή, η Ευρώπη Holdings συνεχίζει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, μετατρέποντας ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο σε ρευστότητα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του ευρύτερου χρηματοοικονομικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού της.

Στο πακέτο που περνά στην AKTOR περιλαμβάνονται έξι αγροτεμάχια συνολικής επιφάνειας περίπου 62.623 τετραγωνικών μέτρων μαζί με τα κτίσματα που βρίσκονται σε αυτά.

Κεντρικό τμήμα της συναλλαγής αποτελεί κτιριακό συγκρότημα επτά κτιρίων και μικρότερων κατασκευών συνολικής επιφάνειας 27.597,90 τ.μ. Επιπλέον, περιλαμβάνεται ακόμη ένα κτίριο επιφάνειας 2.659,90 τ.μ.

Το συνολικό τίμημα έχει καθοριστεί στα 45,55 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να καταβληθεί στην Ευρώπη Holdings κατά την ημερομηνία υπογραφής του οριστικού συμβολαίου.

Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη Holdings, καθώς το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο με τα 45,5 εκατ. ευρώ της επιστροφής κεφαλαίου που έχει ήδη εγκρίνει η γενική συνέλευση των μετόχων της.

Η σχετική απόφαση ελήφθη στις 18 Ιουνίου 2026 και, μετά την ολοσχερή καταβολή του τιμήματος από τη συναλλαγή με την AKTOR, η εταιρεία θα δρομολογήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την καταβολή του ποσού στους μετόχους.

Έως 30 Σεπτεμβρίου το οριστικό συμβόλαιο

Με βάση τον προγραμματισμό των δύο πλευρών, το οριστικό συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική έγγραφη συμφωνία.

Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που συνοδεύουν αντίστοιχες συναλλαγές ακινήτων.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα η αγοράστρια να υποκατασταθεί κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου από τη μητρική της, άλλη εταιρεία του Ομίλου AKTOR ή εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, με ουσιωδώς ίδιους όρους.

Για την AKTOR η συμφωνία σημαίνει ότι περνούν στον έλεγχό της ακίνητα τα οποία ήδη χρησιμοποιεί για τη στέγαση των δραστηριοτήτων της, ενώ παράλληλα αποκτά ένα χαρτοφυλάκιο με υφιστάμενες μισθωτικές συμβάσεις.

Από την πλευρά της Ευρώπη Holdings, η πώληση αποτελεί μέρος της στρατηγικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της και δημιουργεί τη ρευστότητα που απαιτείται για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, την ώρα που η εταιρεία βρίσκεται παράλληλα σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού.

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