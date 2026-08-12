ΔΕΗ: Στο Prime Status της ISS STOXX μετά τη νέα αναβάθμιση της αξιολόγησης ESG διεθνώς

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Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG εξασφάλισε ο Όμιλος ΔΕΗ από την ISS STOXX, αποκτώντας για πρώτη φορά Prime Status και ενισχύοντας τη θέση του μεταξύ των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας που πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια βιωσιμότητας του διεθνούς οργανισμού.

Η συνολική αξιολόγηση της ΔΕΗ αναβαθμίστηκε σε «B-» από «C+» το 2025, ενώ το performance score αυξήθηκε στις 50,83 μονάδες από 47,04 προηγουμένως.

Με τη βαθμολογία «B-», ο ενεργειακός όμιλος περνά το απαιτούμενο όριο για την απόκτηση του Prime Status στον κλάδο των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας (Electric Utilities).

Η εξέλιξη αποτυπώνει τη βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού του παραγωγικού και επενδυτικού της μοντέλου.

Η ISS STOXX αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικούς κινδύνους, αλλά και τον βαθμό στον οποίο ενσωματώνουν τα κριτήρια ESG στη λειτουργία και στη στρατηγική τους.

Για τον κλάδο των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, το Prime Status απονέμεται σε επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία «B-» ή υψηλότερη.

Με τη νέα αναβάθμιση, η ΔΕΗ εισέρχεται σε αυτή την κατηγορία, με την αξιολόγηση να εξετάζει μεταξύ άλλων τη διαχείριση των ουσιαστικών κινδύνων ESG, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη σημασία και από επενδυτική σκοπιά, καθώς τα ESG ratings χρησιμοποιούνται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές κατά την αξιολόγηση εταιρειών και επενδυτικών επιλογών.

Η ISS STOXX διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια δραστηριότητας στην ανάλυση θεμάτων ESG και αξιολογεί περισσότερες από 8.600 εταιρείες. Παράλληλα, εξυπηρετεί περίπου 5.000 πελάτες, στους οποίους περιλαμβάνονται μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές.

Επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ το 2025

Η βελτίωση της αξιολόγησης έρχεται ενώ η ΔΕΗ αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Το 2025, οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ. Από αυτές, το 87% κατευθύνθηκε σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή, καθώς και στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής.

Οι συγκεκριμένοι τομείς αποτελούν βασικά τμήματα του μετασχηματισμού της ΔΕΗ, η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα την απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2030, ο Όμιλος σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις ΑΠΕ, στην αποθήκευση ενέργειας, στην ευέλικτη παραγωγή και στις σύγχρονες ενεργειακές υποδομές.

Σημαντικό μέρος του επενδυτικού σχεδιασμού αφορά επίσης την αξιοποίηση ψηφιακών και νέων τεχνολογιών, τόσο στις παραγωγικές δραστηριότητες όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες.

Η επόμενη φάση του μετασχηματισμού

Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής της ΔΕΗ, καθώς ο Όμιλος επιχειρεί να μετατοπίσει το παραγωγικό του χαρτοφυλάκιο προς καθαρότερες μορφές ενέργειας και ταυτόχρονα να αναπτύξει νέες δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, οι επενδύσεις στα δίκτυα και η δημιουργία ενεργειακών λύσεων που συνδέονται με τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Η νέα αξιολόγηση της ISS STOXX έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη διαδικασία, καθώς η ΔΕΗ επιδιώκει ο μετασχηματισμός της να αποτυπώνεται όχι μόνο στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο, αλλά και στους διεθνείς δείκτες που παρακολουθούν τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

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