ΚΑΛΑΣ: Νέα μονάδα στο Μεσολόγγι μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού – Πτώση 34% στα κέρδη

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Σε επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας με νέα μονάδα στο Μεσολόγγι στρέφεται η ΚΑΛΑΣ, έχοντας προηγουμένως προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της, σε μια χρονιά κατά την οποία οι πωλήσεις παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες και η καθαρή κερδοφορία υποχώρησε κατά 34%.

Η εταιρεία έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών 44,88 εκατ. ευρώ, οριακά χαμηλότερο κατά περίπου 97 χιλ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Παρά τη μικρή κάμψη, σύμφωνα με τη διοίκηση, διατηρήθηκαν τα μερίδια πωλήσεων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να έχουν σημαντική συμμετοχή στη δραστηριότητα της ΚΑΛΑΣ, καθώς αντιπροσωπεύουν το 20,71% του συνολικού τζίρου.

Μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν, ωστόσο, στην κερδοφορία. Τα EBITDA υποχώρησαν στα 3,81 εκατ. ευρώ, από 4,20 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 9,36%.

Τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο και διαμορφώθηκαν σε 715 χιλ. ευρώ, έναντι 1,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η πτώση έφτασε έτσι το 34,06%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 1,05 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 2,35% του κύκλου εργασιών.

Μετά τα αποτελέσματα της χρήσης, η εταιρεία δεν πρόκειται να προχωρήσει σε διανομή μερίσματος.

Οι πιέσεις από ενέργεια και λειτουργικό κόστος

Η εικόνα της κερδοφορίας επηρεάστηκε και από την αύξηση επιμέρους λειτουργικών δαπανών.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 243 χιλ. ευρώ και έφτασαν τα 10,03 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 22,36% των πωλήσεων.

Παράλληλα, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 0,62%, με την εταιρεία να αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στις υψηλότερες δαπάνες για μισθοδοσία, ενέργεια και συντήρηση.

Αντίθετα, μικρή αποκλιμάκωση σημειώθηκε στο κόστος των αποθεμάτων, το οποίο περιορίστηκε στα 26,3 εκατ. ευρώ από 26,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Στις βασικές πρώτες ύλες η εικόνα ήταν περισσότερο σταθερή, με περιορισμένες αυξομειώσεις στις τιμές τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Μεγαλύτερη πίεση προήλθε από την ενέργεια, το κόστος της οποίας κινήθηκε ανοδικά.

Ομολογιακό 11 εκατ. ευρώ και χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης

Σημαντική κίνηση της ΚΑΛΑΣ μέσα στη χρήση αποτέλεσε η αναδιάρθρωση του δανεισμού της.

Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 11 εκατ. ευρώ, δεκαετούς διάρκειας, με ομολογιούχο δανειστή την CrediaBank.

Μέσω της συγκεκριμένης χρηματοδότησης εξοφλήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να αλλάξει η χρονική διάρθρωση του χρέους και να περιοριστούν οι άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας.

Παράλληλα, η αναδιάρθρωση συνοδεύτηκε από χαμηλότερα επιτόκια.

Το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε στο χρηματοοικονομικό κόστος, το οποίο μειώθηκε κατά περίπου 339 χιλ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 1,54 εκατ. ευρώ, από 1,88 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Επενδύσεις και το επόμενο βήμα στο Μεσολόγγι

Παρά την πίεση στην κερδοφορία, η ΚΑΛΑΣ συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 2025.

Οι αγορές ενσώματων και άυλων παγίων έφτασαν τα 1,26 εκατ. ευρώ, από 1,19 εκατ. ευρώ το 2024, καθώς υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των σχεδιαζόμενων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το επόμενο βήμα αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας με τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας στο Μεσολόγγι.

Για το 2026 η διοίκηση θέτει ως στόχο την αύξηση του όγκου των πωλήσεων και την επιστροφή σε υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας, παρά το περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας και τις συνεχιζόμενες αναταράξεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στο πλάνο βρίσκεται ταυτόχρονα η περαιτέρω μείωση του δανεισμού, με τη νέα μονάδα στο Μεσολόγγι να αποτελεί το βασικό επόμενο βήμα για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της εταιρείας.

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