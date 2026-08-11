Λιβύη: Νεκρός από «στοχευμένη επίθεση» ο αρχικατάσκοπος του Χαφτάρ (Photo)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο υποστράτηγος Φαουζί αλ-Μανσούρι, επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης υπό την ηγεσία του Χαλίφα Χαφτάρ, σκοτώθηκε τη Δευτέρα σε στοχευμένη δολοφονία, σύμφωνα με δήλωση Λιβύου αξιωματούχου ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος, μιλώντας σε διεθνή ΜΜΕ υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί κάτω από το όχημα του Μανσούρι εξερράγη καθώς εκείνος επιβιβαζόταν στο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του στην συνοικία αλ-Σαΐντα Αΐσα, στην ανατολική Βεγγάζη. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση».

via X

Ο Μανσούρι υπηρετούσε ως διοικητής της Στρατιωτικής Ζώνης της Σάμπα από τις 3 Αυγούστου 2021 και είχε διοριστεί επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών από τον Χαφτάρ στις 20 Μαΐου 2024.

Ο στρατηγός Χάλεντ αλ-Μαχτζούμπ, επικεφαλής της υπηρεσίας ηθικής καθοδήγησης των δυνάμεων του Χαφτάρ, δήλωσε ότι ο Μανσούρι ήταν ένας από τους αξιωματικούς που είχαν συμμετάσχει στην «Επιχείρηση Αξιοπρέπεια» και στη μάχη κατά των ένοπλων ισλαμιστικών οργανώσεων στη Βεγγάζη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δολοφονία θυμίζει το κύμα στοχευμένων δολοφονιών αξιωματικών και άλλων σημαντικών προσώπων που είχε συγκλονίσει τη Λιβύη το 2013 και το 2014.

Παραμένει η διαίρεση

Η Λιβύη παραμένει διαιρεμένη μεταξύ δύο αντίπαλων κυβερνήσεων: της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, με επικεφαλής τον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα και έδρα την Τρίπολη, η οποία διοικεί τη δυτική Λιβύη, και μιας κυβέρνησης που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις αρχές του 2022, με επικεφαλής επί του παρόντος τον Οσάμα Χαμάντ και έδρα τη Βεγγάζη, η οποία διοικεί την δυτική και το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Λιβύης.

Εδώ και χρόνια, η Αποστολή Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL) επιδιώκει να μεσολαβήσει για την επίτευξη πολιτικής λύσης που θα οδηγήσει σε εκλογές, από τις οποίες πολλοί Λίβυοι ελπίζουν ότι θα τερματιστούν οι πολιτικές διαιρέσεις και η ένοπλη σύγκρουση που συνεχίζονται από την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι το 2011.