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11.08.2026 07:25

Υπόθεση Marfin: Σήμερα η απολογία της 46χρονης – Αρνείται κάθε εμπλοκή

11.08.2026 07:25
marfin-46xroni

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Σήμερα (11/8) αναμένεται να απολογηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010.

Η 46χρονη αναμένεται να μεταχθεί λίγο μετά τις 10 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές αρχές. Η κατηγορούμενη είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022.

Η ίδια μέσω του δικηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, αμφισβητεί τα στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, την συνδέουν με την επίθεση.

Υποστηρίζει πως δεν υπάρχει ταυτοποίησή της, παρά μόνο «περιορισμένη προσομοίωση» σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ αποκάλυψε ότι η κατηγορούμενη είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022.

«Όσα λέγονται περί ταυτοποίησης μέχρι τώρα είναι ψευδή. Τίποτα λιγότερο», έχιε δηλώσει ο δικηγόρος της 46χρονης.

Σχετικά με τις φωτογραφίες που φέρονται να αποτέλεσαν αντικείμενο σύγκρισης, ο Κώστας Παπαδάκης ισχυρίζεται ότι η εντολέας του δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες από τη Marfin και ότι δεν υπάρχει φωτογραφία της κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Υποστηρίζει ότι η εντολέας του βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη διαδήλωση, αλλά όχι στη Marfin την ώρα της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της 46χρονης έχουν απολογηθεί και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οδηγούμενοι στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αντίστοιχα.

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 12:10
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