Μυστήριο με τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο: Οι εκδορές στον λαιμό, οι μελανιές και το κλειδωμένο αυτοκίνητο

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον μυστηριώδη θάνατο νεαρού αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Δευτέρας μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.

Οι έρευνες στην οδό Πικροδάφνης ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, έπειτα από πολύωρη αυτοψία στο σημείο από αστυνομικούς διαφορετικών υπηρεσιών και ιατροδικαστή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ευρήματα πάνω στη σορό του αστυνομικού. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έφερε εκδορές στην περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια.

Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε ήταν κλειδωμένο, ενώ ο ίδιος εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Ασφάλειας αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Η δήλωση εξαφάνισης και το κινητό που έδωσε το στίγμα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η σύντροφος του αστυνομικού μετέβη περίπου στις 21:00 στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και δήλωσε την εξαφάνισή του.

Όπως ανέφερε, δεν είχε νέα του από περίπου τις 22:30 της προηγούμενης ημέρας.

Ο αστυνομικός υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών και επρόκειτο να παρουσιαστεί στην υπηρεσία του το πρωί, κάτι που δεν συνέβη.

Η σύντροφός του φέρεται να δήλωσε ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ότι πριν χαθούν τα ίχνη του δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους.

Αρχικά πίστεψε ότι είχε φύγει για την υπηρεσία του, καθώς, όπως εξήγησε, δεν ήταν ασυνήθιστο να απουσιάζει και να επιστρέφει στο σπίτι την επόμενη ημέρα.

Κατά την αναζήτησή του διαπιστώθηκε ότι το κινητό του τηλέφωνο εξακολουθούσε να είναι ενεργό.

Η ανάλυση του σήματος οδήγησε τις Αρχές στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε το υπηρεσιακό όχημα και στο εσωτερικό του ο αστυνομικός χωρίς τις αισθήσεις του.

Όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στα ευρήματα μέσα και γύρω από το όχημα, στις τελευταίες κινήσεις του αστυνομικού και στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι εκδορές στον λαιμό και οι μελανιές στα χέρια αποτελούν στοιχεία που αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πώς προκλήθηκαν.

Οι Αρχές κρατούν ανοιχτά όλα τα σενάρια, καθώς επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του και να διαπιστώσουν εάν στο περιστατικό εμπλέκεται άλλο πρόσωπο ή εάν πρόκειται για διαφορετική αιτία.

Κρίσιμες θεωρούνται πλέον η ιατροδικαστική εξέταση, η έρευνα στο όχημα και τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού, που αναμένεται να φωτίσουν το μυστήριο γύρω από τον θάνατό του.

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