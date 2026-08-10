Κουβαράς: Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ αποδίδεται η φωτιά – Έρευνα σε 450 αιολικά πάρκα

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Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ αποδίδεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής.

Τα ευρήματα της υπόθεσης οδηγούν παράλληλα τις Αρχές σε ευρύτερη διερεύνηση του ενδεχόμενου ρόλου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην εκδήλωση πυρκαγιών, με πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση που θα αφορά περίπου 450 αιολικά πάρκα.

Τρεις μαρτυρίες για σπινθήρες από καλώδια

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, τρεις κάτοικοι της περιοχής έχουν καταθέσει ότι είδαν σπινθήρες να προέρχονται από καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης, κοντά σε εγκαταλειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι σπινθήρες προκάλεσαν ανάφλεξη σε ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η πυρκαγιά, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο μετέβη στο σημείο, διαπίστωσε ότι στην κολόνα υπάρχουν εμφανή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι εκδηλώθηκε φωτιά.

Η φωτιά αποδίδεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στην ταλάντωση των καλωδίων λόγω του ισχυρού ανέμου.

Τα καλώδια ήρθαν σε επαφή λόγω του ισχυρού ανέμου

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα καλώδια δεν είναι συνεστραμμένα, αλλά ελεύθερα, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, επέτρεψε να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Μετά τη διαπίστωση αυτή, ο χώρος αποκλείστηκε και φυλάσσεται.

Την επόμενη ημέρα προβλέπεται να ακολουθηθεί η διαδικασία που εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, με κατάσχεση της κολόνας και των υπόλοιπων υλικών, καθώς και αυτοψία από πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η δικογραφία, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πανελλαδική έρευνα για περίπου 450 αιολικά πάρκα

Η υπόθεση της πυρκαγιάς στον Κουβαρά οδηγεί τις Αρχές σε ευρύτερη διερεύνηση του ρόλου που ενδέχεται να διαδραματίζουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην εκδήλωση πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση, η οποία διατάχθηκε από την εποπτεύουσα εισαγγελέα της αρμόδιας υπηρεσίας της Πυροσβεστικής, σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η έρευνα θα αφορά περίπου 450 αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Άδειες, πυρκαγιές και τεχνικές προδιαγραφές στο μικροσκόπιο

Σε πρώτη φάση θα εξεταστεί εάν οι εγκαταστάσεις διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες.

Παράλληλα, θα ελεγχθεί το ιστορικό πυρκαγιών στις περιοχές όπου βρίσκονται τα συγκεκριμένα αιολικά πάρκα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιστατικά που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις εγκαταστάσεις ή με τα δίκτυα ηλεκτροδότησής τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών κατά την εγκατάσταση των μονάδων, αλλά και στις διαδικασίες συντήρησης και λειτουργίας τους.

Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, με ιδιαίτερη έμφαση στα εναέρια δίκτυα διανομής.

Σε περίπτωση που προκύψουν παραβάσεις ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι Αρχές θα εξετάσουν και το ενδεχόμενο απόδοσης ποινικών ευθυνών.

Το «Μαύρο Σπιθάρι» και η έκθεση που διεύρυνε την έρευνα

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για τη διεύρυνση της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε η έκθεση αυτοψίας από τη θέση «Μαύρο Σπιθάρι» στη Βοιωτία, η οποία έχει προσδιοριστεί ως το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία.

Στην έκθεση καταγράφονται αναλυτικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή και την ηλεκτροδότηση γειτονικού αιολικού πάρκου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, συγκεκριμένες ελλείψεις και τεχνικές αστοχίες φέρεται να συνδέονται με τη δημιουργία σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι προκάλεσαν την αρχική ανάφλεξη.

Παρόμοιο σενάριο εξετάζεται και στη Σητεία

Ανάλογο σενάριο εξετάζεται και για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή «Αχλαδιά» της Σητείας το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι έρευνες στρέφονται, μεταξύ άλλων, στον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην εκδήλωση της φωτιάς.

Η έρευνα που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το κατά πόσο μεμονωμένα περιστατικά πυρκαγιών μπορούν να συνδέονται με ευρύτερα προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

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