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10.08.2026 23:44

Τραμπ: «Μόνο οι ΗΠΑ ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ» – Νέα απειλή για κλιμάκωση

10.08.2026 23:44
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Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε τη Δευτέρα, 10/8, ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πλέον τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν απομακρύνει τις ιρανικές νάρκες από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

«Κοιτάξτε, ο μόνος που έχει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ αυτή τη στιγμή είναι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Έχουμε καθαρίσει ολόκληρο το στενό από νάρκες».

Η απαίτηση για αποζημιώσεις και η αναφορά στο USS Cole

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης απέναντι στο Ιράν, ενώ επανέφερε και την απαίτηση της Ουάσινγκτον για οικονομικές αποζημιώσεις σχετικά με τις ζημιές που, όπως υποστηρίζει, προκάλεσε η Τεχεράνη.

«Έχουμε ακόμη τη δυνατότητα κλιμάκωσης», ανέφερε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι «οι ΗΠΑ θα ζητήσουν χρήματα για τις ζημιές που έχει προκαλέσει το Ιράν».

Η τοποθέτηση του Τραμπ για τις αποζημιώσεις είχε προηγηθεί της συνάντησής του με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απαντήσει μέσω Truth Social στο αίτημα του Ιράν να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη οφείλει να καταβάλει αποζημιώσεις για «όλους τους ανθρώπους που σκότωσε και τραυμάτισε σοβαρά».

Στις απαιτήσεις του συμπεριέλαβε ακόμη την επίθεση εναντίον του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Cole, ζητώντας αποζημιώσεις και για τις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Τραμπ διεύρυνε, παράλληλα, το εύρος των αξιώσεών του, ζητώντας να συμπεριληφθούν και οικογένειες ανθρώπων που, σύμφωνα με τον ίδιο, σκοτώθηκαν κατά τις καταστολές διαδηλώσεων στο Ιράν στη διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών.

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