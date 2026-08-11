Γ. Στουρνάρας: «Καλοδεχούμενοι» οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες – Τα σενάρια για νέες συμφωνίες

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Ανοιχτή πρόσκληση προς τους μεγάλους ξένους χρηματοπιστωτικούς ομίλους να επενδύσουν στις ελληνικές τράπεζες απευθύνει ουσιαστικά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, δηλώνοντας ότι η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων είναι «απολύτως επιθυμητή».

Οι δηλώσεις του στη γερμανική Handelsblatt αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία επιστρέφουν στην αγορά τα σενάρια για νέες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες μετά τη δυναμική είσοδο της UniCredit στην Alpha Bank.

«Από την οπτική της Τράπεζας της Ελλάδος, η συμμετοχή ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών είναι απολύτως επιθυμητή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΤτΕ.

Ο Γιάννης Στουρνάρας πηγαίνει μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας τις πιθανές νέες συμφωνίες με την ίδια την πορεία της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. Όπως επισημαίνει, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις αποτελούν σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης στην Ευρώπη, την αντιμετώπιση του σημερινού κατακερματισμού και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

Άλλο Βερολίνο, άλλο Αθήνα

Η Handelsblatt στέκεται ιδιαίτερα στη διαφορετική αντιμετώπιση που συναντά η UniCredit στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Η προσπάθεια του ιταλικού ομίλου να ενισχύσει την παρουσία του στην Commerzbank έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η αύξηση της συμμετοχής του στην Alpha Bank αντιμετωπίστηκε θετικά τόσο από την τράπεζα όσο και από την ελληνική πλευρά.

Η UniCredit μπήκε στην Alpha Bank στα τέλη του 2023, αποκτώντας αρχικά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ποσοστό 8,97%. Έκτοτε αύξησε σημαντικά τη θέση της και σήμερα κατέχει το 29,8%.

Ο Γιάννης Στουρνάρας χαρακτηρίζει την εξέλιξη «πολύ θετική και για τις δύο τράπεζες», ενώ ο επικεφαλής της UniCredit Andrea Orcel έχει δηλώσει ότι η συγκεκριμένη επένδυση ξεπέρασε σημαντικά τις προσδοκίες του ιταλικού ομίλου.

Από την αρχική είσοδο της UniCredit, άλλωστε, η χρηματιστηριακή αξία της Alpha Bank έχει περίπου τριπλασιαστεί.

Η αύξηση της συμμετοχής των Ιταλών κοντά στο 30% έχει παράλληλα ενισχύσει τις εκτιμήσεις στην αγορά ότι σε επόμενο στάδιο θα μπορούσε να υπάρξει δημόσια πρόταση για την Alpha Bank. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει σχετική ανακοινωμένη απόφαση από τη UniCredit.

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες τραβούν ξανά το ενδιαφέρον

Το θετικό μήνυμα του διοικητή της ΤτΕ προς τους ξένους επενδυτές έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφήσει σε μεγάλο βαθμό πίσω τους τα προβλήματα της προηγούμενης δεκαετίας.

Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς εμφάνισαν συνολικά καθαρά κέρδη 2,4 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ τα βασικά έσοδα από τόκους και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 8%, με τη διαχείριση περιουσίας, τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τις χρηματιστηριακές εργασίες να αποκτούν μεγαλύτερο βάρος.

Η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων βρίσκεται περίπου στο 12%, υψηλότερα από το 10% της Ευρωζώνης, ενώ σύμφωνα με την DBRS Morningstar ο μέσος δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων Tier 1 έχει ανέλθει στο 16,5%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αλλαγή στα «κόκκινα» δάνεια. Από περίπου 55% το 2016, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει περιοριστεί σήμερα κοντά στο 3%, πλησιάζοντας πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 2,2%.

Παράλληλα, περιορίζεται σταδιακά και η συμμετοχή των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στα κεφάλαια των τραπεζών, βελτιώνοντας την ποιότητα της κεφαλαιακής τους βάσης.

Πειραιώς και Eurobank στο κάδρο

Οι υψηλές επιδόσεις σε συνδυασμό με τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών διατηρούν ζωντανή τη συζήτηση για το ποια θα μπορούσε να είναι η επόμενη κίνηση μετά τη UniCredit.

Η Deutsche Bank θεωρεί τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο ελκυστική επενδυτική επιλογή, λόγω της κερδοφορίας, των υψηλών μερισματικών αποδόσεων και των αποτιμήσεων που παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες αντίστοιχων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Σύμφωνα με τη Handelsblatt, από τη στιγμή που η Alpha Bank έχει ήδη αποκτήσει ισχυρό στρατηγικό μέτοχο, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως προς την Πειραιώς και τη Eurobank.

Η Πειραιώς εμφανίζεται ως πιθανός στόχος λόγω της συγκριτικά χαμηλότερης χρηματιστηριακής αξίας της και της ισχυρής επικέντρωσής της στην ελληνική αγορά.

Στην περίπτωση της Eurobank, το δέλεαρ είναι διαφορετικό. Η παρουσία της σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και ιδιαίτερα σε Κύπρο και Βουλγαρία, θα μπορούσε να προσφέρει σε έναν μεγάλο ξένο όμιλο μια ευρύτερη περιφερειακή πλατφόρμα ανάπτυξης.

Το γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι στους χρηματοπιστωτικούς κύκλους συζητείται πιθανό ενδιαφέρον από μεγάλες ιταλικές, γαλλικές και ισπανικές τράπεζες, χωρίς όμως να κατονομάζει συγκεκριμένους ομίλους που σχεδιάζουν άμεσα κάποια κίνηση.

Τι ζητά ο Στουρνάρας από την Ευρώπη

Για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, πάντως, η είσοδος ξένων επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες είναι μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης συζήτησης.

Ο Γιάννης Στουρνάρας θεωρεί ότι οι διασυνοριακές συμφωνίες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πραγματικά ευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά υπογραμμίζει ότι για να λειτουργήσει στην πράξη η τραπεζική ένωση πρέπει να κλείσουν κρίσιμες θεσμικές εκκρεμότητες.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων (EDIS), αλλά και η δημιουργία ενιαίου μηχανισμού διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων.

Η ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επέτρεπε σε κεφάλαια και ρευστότητα να κινούνται ευκολότερα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, διευκολύνοντας τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Το μήνυμα που στέλνει πάντως από την Αθήνα είναι σαφές: εάν μεγάλοι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί όμιλοι αναζητούν νέες συμμετοχές και συνεργασίες στην ελληνική αγορά, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν βλέπει τις κινήσεις αυτές με επιφύλαξη αλλά ως μέρος της επόμενης φάσης ενοποίησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

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