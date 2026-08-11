Καιρός σήμερα: Ζέστη και παροδική εξασθένηση των ανέμων – «Δροσερός» Δεκαπενταύγουστος λόγω «Ωμέγα Εμποδισμού» (videos)

Takeaways by to pontiki AI Ο καιρός σήμερα διατηρείται γενικά αίθριος με υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο.

Από την Πέμπτη αναμένεται μεταβολή του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας λόγω κάθοδου ψυχρότερων αέριων μαζών προς την περιοχή μας.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά έως και την Κυριακή, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 31 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, επηρεάζοντας τις συνθήκες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα (11/8), σύμφωνα με την ΕΜΥ, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Από το απόγευμα της Πέμπτης (12/8) πάντως προβλέπεται σοβαρή αλλαγή του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τη δημιουργία ενός συστήματος υψηλών πιέσεων «Ωμέγα Εμποδισμού» που θα επιτρέψει την κάθοδο ψυχρότερων αέριων μαζών προς την Ανατολική Μεσόγειο και κατ’ επέκταση προς την χώρα μας.

Αυτό συνεπάγεται μία πτώση των θερμοκρασιών της τάξεως των 8 βαθμών κελσίου, με αποτέλεσμα από την Παρασκευή 14 Αυγούστου έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου, οι μέγιστες θερμοκρασίες σε τοπικό επίπεδο να πέσουν κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής στο σύνολο της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει πρόσκαιρα τους 30 με 31 βαθμούς κελσίου, ειδικά στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας, ενώ παράλληλα θα έχουμε και την περαιτέρω ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα (11/8):

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (12/8)

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (13/8)

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (14/8)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

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