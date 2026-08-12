ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός 11,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και τη νέα εποχή του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

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Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο συνολικής αναβάθμισης του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) να προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την αποκατάσταση του Ανακτόρου και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 11,52 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ, θυγατρικής του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Η διάρκεια των εργασιών έχει οριστεί σε 28 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο έχει χαρακτηριστεί Στρατηγικής Σημασίας, ενώ τη διαγωνιστική διαδικασία αναλαμβάνει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, ενεργώντας για λογαριασμό της ΕΤΑΔ.

Η προκήρυξη ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ιστορικά και πολιτιστικά ακίνητα της Κέρκυρας.

Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση του κτιρίου, αλλά προβλέπει την επαναλειτουργία του συγκροτήματος με σύγχρονες μουσειακές υποδομές και αναβαθμισμένους χώρους για τους επισκέπτες.

Στο Ανάκτορο προβλέπεται η ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της στατικής επάρκειας του κτιρίου με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Οι εργασίες επεκτείνονται στο Θυρωρείο, όπου θα ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, αλλά και στα δίκτυα και τις υποδομές που εξυπηρετούν συνολικά το συγκρότημα.

Παράλληλα, θα αναμορφωθεί ο προαύλιος χώρος του Αχιλλείου, ενώ το έργο περιλαμβάνει νέο φωτισμό, εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης και την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων μουσειακών κατασκευών.

Στόχος η σύγχρονη λειτουργία του Αχιλλείου

Η επένδυση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου της ΕΤΑΔ για την αποκατάσταση και επανενεργοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος.

Στόχος είναι το Αχίλλειο να διατηρήσει τα ιδιαίτερα ιστορικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του και ταυτόχρονα να αποκτήσει τις υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία του ως σύγχρονου μουσειακού και τουριστικού προορισμού.

Η παρέμβαση εντάσσεται παράλληλα στη στρατηγική αξιοποίησης των ακινήτων πολιτιστικού χαρακτήρα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ, με έμφαση τόσο στην προστασία τους όσο και στη δημιουργία προϋποθέσεων για βιώσιμη λειτουργία σε βάθος χρόνου.

Στην περίπτωση του Αχιλλείου, ο σχεδιασμός επιχειρεί να συνδυάσει τρεις διαφορετικές ανάγκες: την αποκατάσταση και προστασία του μνημείου, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Με την ολοκλήρωση του έργου επιδιώκεται παράλληλα να ενισχυθεί η θέση του Αχιλλείου στον πολιτιστικό και τουριστικό χάρτη της Κέρκυρας, αξιοποιώντας την υψηλή αναγνωρισιμότητα του ιστορικού συγκροτήματος.

Προσφορές έως τις 21 Σεπτεμβρίου

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού ολοκληρώνεται η περίοδος προετοιμασίας της συγκεκριμένης φάσης και ξεκινά η διαδικασία επιλογής του αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης θα αρχίσει να μετρά η προθεσμία των 28 μηνών για την εκτέλεση του έργου, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που δρομολογούνται σε ακίνητο πολιτιστικού χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ.

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