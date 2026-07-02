Ρόδος: Νεκρός 30χρονος σε τροχαίο – «Καρφώθηκε» με τη μηχανή σε δέντρο

Στο νοσοκομείο της Ρόδου εξέπνευσε, παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, ένας 30χρονος, που τραυματίστηκε θανάσιμα σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου, τα ξημερώματα σε τροχαίο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνούν αξιωματικοί της Τροχαίας, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και προσέκρουσε σε δέντρο, στην οδό Βύρωνος, στην πόλη της Ρόδου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

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