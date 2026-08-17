Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Διαψεύδει τις φήμες χωρισμού ο τραγουδιστής – «Δεν υπάρχει κανένα θέμα»

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Εν μέσω έντονης φημολογίας για κρίση στη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, ο Χρήστος Μάστορας μίλησε στη Realnews και βάζει τέλος στα σενάρια που τους θέλουν να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους.

«Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα… Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους. Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση. Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait»,δ΄ξλωσε ο Χρήστος Μάστορας αποκλειστικά στη Realnews, βάζοντας τέλος στη φημολογία που τον ήθελε να έχει χωρίσει με τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές της Γαρυφαλλιάς στα Κουφονήσια και στην Πάρο αποτύπωναν μια ανέμελη, παρεΐστικη διάθεση με φίλους, με την αδελφή της ή με την ανιψιά της. Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο Χρ. Μάστορας, με τις τελευταίες αναρτήσεις να αφορούν τα επαγγελματικά του, καθώς ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ από την Panik Records, με το single «Μαργαρίτα» να αποτελεί τον προπομπό του. Αυτό ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει τους ψιθύρους ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους. Και οι φήμες φούντωσαν όταν εντοπίστηκαν και οι δύο στην Πάρο με διαφορετικές παρέες, ακόμα και την 1η Αυγούστου, την ημέρα που θα γιόρταζαν την τέταρτη επέτειο της σχέσης τους.

Ενώ ωστόσο, τα σενάρια τούς ήθελαν να βρίσκονται σαν δύο ξένοι στο ίδιο νησί, η πραγματικότητα απείχε από τις εικασίες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «R», οι δυο τους συναντιούνταν στην Πάρο, με χαρακτηριστική την κοινή βραδινή τους έξοδο στο «Luaz» της Νάουσας στις 6 Αυγούστου.

Πριν λίγες ημέρες ήρθε και το ξέσπασμα της Γ. Καληφώνη μέσω social media. «Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου», έγραψε, μεταξύ άλλων, το μοντέλο, εκφράζοντας την αγανάκτησή του.

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