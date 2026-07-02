Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο Ηλείας – Αναφορές για τουλάχιστον ένα τραυματισμένο άτομο

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Πέμπτης (02/07) σε διαμέρισμα επί της οδού Φωκίωνος στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα στο κλιματιστικό, ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον ένα τραυματισμένο άτομο.

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