Τέμπη: Στα όρια τους οι συγγενείς με την Κωνσταντοπούλου για τη μετατροπή της δίκης σε πολιτικό σόου – Τα επεισόδια και τα πειθαρχικά μέτρα

Έντονη δυσφορία, εκνευρισμός και ολοένα αυξανόμενη αγανάκτηση επικρατούν μεταξύ συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η πολύκροτη δίκη, με σημαντικό μέρος της κριτικής να στρέφεται πλέον ευθέως κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η νέα δημόσια έκρηξη του Παύλου Ασλανίδη ήρθε να αποτυπώσει ένα κλίμα που, σύμφωνα με παριστάμενους στη διαδικασία, δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένο περιστατικό. Αφορμή στάθηκε η πολύωρη αναμονή μέχρι να προσέλθει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προκειμένου να τοποθετηθεί επί διαδικαστικών ζητημάτων, γεγονός που οδήγησε σε νέα διακοπή της συνεδρίασης.

«Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία… Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους», δήλωσε εμφανώς εξοργισμένος ο Παύλος Ασλανίδης, εκφράζοντας την αγανάκτηση πολλών οικογενειών.

Δεκατρείς δικάσιμοι και ακόμη στα προδικαστικά

Η δυσαρέσκεια δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό. Ύστερα από 13 δικασίμους, η διαδικασία παραμένει ουσιαστικά εγκλωβισμένη στα προδικαστικά ζητήματα, χωρίς να έχει εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης.

Οι ρυθμοί χαρακτηρίζονται εξαιρετικά αργοί, καθώς έτσι κι αλλιώς το δικαστήριο συνεδριάζει μόλις τρεις ημέρες την εβδομάδα. Για τους συγγενείς αυτό μεταφράζεται σε συνεχείς μετακινήσεις προς τη Λάρισα, πολυήμερη διαμονή, σημαντική οικονομική επιβάρυνση και τεράστια ψυχολογική εξάντληση.

Μέσα σε αυτό το ήδη βαρύ κλίμα, κάθε νέα διακοπή ή καθυστέρηση λειτουργεί σωρευτικά, εντείνοντας την αίσθηση ότι η διαδικασία απομακρύνεται από το βασικό ζητούμενο: να ξεκινήσει επιτέλους η ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης.

Συγκρούσεις μέσα στην αίθουσα

Το τελευταίο διάστημα δεν είναι λίγες οι στιγμές έντασης στις δικαστικές αίθουσες. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί δημόσια, έχουν υπάρξει αντιπαραθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου τόσο με συγγενείς θυμάτων όσο και με συνηγόρους άλλων συγγενών (η ίδια εκπροσωπεί την οικογένεια Παπαγγελή και την οικογένεια Ρούτσι), μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης Σκαρίπας. Μάλιστα η προσωπική επίθεση που εξαπέλυσε της Τετάρτη με αγενείς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του κ. Σκαρίπα έκανε αλγεινή εντύπωση σε όλους. Ο έμπειρος δικηγόρος ήταν από τους τελευταίους, που έμεναν στη γραμμή της ήπιας αντιμετώπισης της κυρίας Κωνσταντοπούλου από τα πειθαρχικά όργανα του κλάδου και επιπλέον είναι από τις πλέον ευπρεπείς παρουσίες και στην ίδια τη δίκη, αλλά και γενικότερα στην υπόθεση – πέρα από την αδιαμφισβήτητη επάρκεια και το κύρος του επί των νομικών θεμάτων.

Οι επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις έχουν ενισχύσει την ενόχληση αρκετών εκ των παρισταμένων, οι οποίοι εκφράζουν την άποψη ότι η δικαστική διαδικασία δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο προσωπικών ή πολιτικών αντιπαραθέσεων. Κάποιοι συγγενείς υποστηρίζουν πλέον ανοιχτά ότι η δίκη κινδυνεύει να επισκιαστεί από συνεχείς διαδικαστικές εντάσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις, αντί να επικεντρώνεται στην ουσία της υπόθεσης. Ειδικά με δεδομένο πως είμαστε ή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και υπάρχει εδραιωμένη πεποίθηση ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα αξιοποιήσει τη δίκη για κομματικούς σκοπούς.

Σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκεται σε εξέλιξη πειθαρχική διαδικασία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, – με ορατό πλέον το ενδεχόμενο να της αφαιρεθεί η άδεια – γεγονός που προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στην ήδη τεταμένη εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από την παρουσία της στις δικαστικές αίθουσες.

Για τις οικογένειες των θυμάτων, πάντως, το βασικό διακύβευμα παραμένει ένα: να σταματήσουν οι καθυστερήσεις και να προχωρήσει επιτέλους η δίκη στην ουσία της.

Όπως λένε χαρακτηριστικά, ύστερα από δύο και πλέον χρόνια αναμονής, δεν αντέχουν άλλες χαμένες συνεδριάσεις, άλλες αναβολές και άλλες διαδικαστικές συγκρούσεις που, κατά την άποψή τους, απομακρύνουν τη Δικαιοσύνη από τον στόχο της.

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