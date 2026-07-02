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02.07.2026 08:06

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου – Η σπουδαία της καριέρα στον κινηματογράφο

02.07.2026 08:06
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Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου, η οποία είχε αφήσει το στίγμα της τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους.

Η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου που είχε γίνει γνωστή από τους ρόλους της στον κινηματογράφο δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες σε ηλικία 85 ετών.

Γεννήθηκε το 1941. Τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο.

Αμέσως μετά, η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την κάνει γνωστή στο ευρύ κοινό.

Στη συνέχεια συνεργάζεται με όλους τους μεγάλους κωμικούς.

Έχει παίξει σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση όπως «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας», «Οι φρουροί της Αχαϊας».

Φιλμογραφία

Η γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965)

Η λεωφόρος της προδοσίας (1969) [Φιόνα]

Ορατότης μηδέν (1969) [Μαίρη]

Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα (1969)

Ένα αστείο κορίτσι (1970) [Άννα]

Δυο τρελοί και ο ατσίδας (1970)

Η κόρη του ήλιου (1971) [Λευκή]

Η λεωφόρος του μίσους (1971)

Σ’ αγαπώ (1971)

Και ξανά προς τη δόξα τραβά (1980)

Τροχονόμος… Βαρβάρα (1981) [Χαρά Φουρτούνα]

Θανάσης, ο αισιόδοξος (1989) [Μαίρη Ροδινού]

Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα (1993) [μάνα]

Από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν στο Σπίτι του Ηθοποιού και στη μουσική σκηνή «Γιώργος Μαρίνος» τον περασμένο Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη Γιώργο Μαρίνο.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 09:21
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Τέμπη: Στα όρια τους οι συγγενείς με την Κωνσταντοπούλου για τη μετατροπή της δίκης σε πολιτικό σόου – Τα επεισόδια και τα πειθαρχικά μέτρα

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