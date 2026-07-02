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02.07.2026 07:52

Λιμάνι Ραφήνας: Δεμένα τα πλοία αύριο Παρασκευή λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών

02.07.2026 07:52
Δεμένα τα πλοία την Τετάρτη - Τροποποιούνται τα δρομολόγια - Media

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα μείνει το λιμάνι της Ραφήνας αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει οι ναυτικοί, με αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε ακυρώσεις δρομολογίων.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6:00, το πρωί του Σαββάτου ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00.

Αυτό που τονίζουν τα μέλη της ΠΕΝΕΝ είναι ότι στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Όπως αναφέρουν, το λιμάνι διαθέτει μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, γεγονός που, κατά την εκτίμησή τους, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους της περιοχής.

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