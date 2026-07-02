Καιρός: Η Ευρώπη μετρά πληγές κι εμείς… τις μέρες μέχρι να μας δροσίσουν ξανά τα μελτέμια

Καλό μήνα σε όλους! Μπήκαμε πλέον στον κατεξοχήν μήνα του ελληνικού καλοκαιριού και η διάθεσή μας είναι ήδη στα ύψη. Την ώρα που οι Ευρωπαίοι παίρνουν επιτέλους βαθιές ανάσες δροσιάς, με τον καύσωνα των αλλεπάλληλων ρεκόρ να απομακρύνεται από πάνω τους, τα υπολείμματα εκείνων των θερμών αερίων μαζών κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη δική μας γειτονιά. Με τόσο καυτές καταστάσεις στην υπόλοιπη ήπειρο, δεν γινόταν να μην έρθει και σε εμάς λίγη από αυτή τη ζέστη.

Έτσι, αυτές τις μέρες είδαμε τον υδράργυρο να φλερτάρει έντονα με τα 40άρια, κάνοντας την ατμόσφαιρα αρκετά ασφυκτική, ειδικά αν βρισκόμασταν κάτω από τον ήλιο ή μέσα στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ψυχραιμία, καθώς αυτές οι συνθήκες σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσαν έναν πραγματικό, κλασικό καύσωνα. Μέχρι στιγμής ζούμε ένα απολύτως τυπικό ελληνικό καλοκαίρι, χωρίς ακρότητες, και το καλύτερο νέο είναι ότι αυτή η ζέστη δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα. Θα τη νιώσουμε σήμερα, θα τη νιώσουμε και αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα περιοριστεί πλέον σε πολύ τοπικό επίπεδο, πριν τα μελτέμια αναλάβουν δράση το Σαββατοκύριακο για να μας δροσίσουν για τα καλά.

Πάμε να δούμε όμως πιο αναλυτικά πώς θα κυλήσει ο καιρός την Πέμπτη. Η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό και μπόλικη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Γρήγορα όμως, κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τα σύννεφα αυτά θα δώσουν μπόρες και πιθανές καταιγίδες, ενώ στην Πελοπόννησο, στα ορεινά της Κρήτης και στην Ανατολική Στερεά θα σημειωθούν κάποια πρόσκαιρα ψιχάλοβραχα. Μην ανησυχείτε όμως, καθώς ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα και το βράδυ θα απολαύσουμε μια υπέροχη ξαστεριά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια πελάγη μας θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα το μεσημέρι, φτάνοντας τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Πιο ζεστά θα είναι τα πράγματα στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά, όπου ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στα παράκτια τμήματα και στα νησιά μας η ζέστη θα είναι σαφώς πιο υποφερτή.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, αν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγουν λίγα σύννεφα, με πιθανότητα για μερικές σύντομες ψιχάλες στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι έως 4 μποφόρ, στρεφόμενοι αργότερα σε νότιους, και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να κρατούν πιο δροσερό χαρακτήρα.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει επίσης με λιακάδα, όμως τις θερμές ώρες τα σύννεφα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά του νομού. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια με μεταβλητούς ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή η ζέστη θα επιμείνει για λίγο ακόμα, αλλά οι άνεμοι θα αρχίσουν ήδη να προετοιμάζονται για να δώσουν το σύνθημα της δροσιάς. Οι κλασικές απογευματινές μπόρες θα δηλώσουν για ακόμα μία φορά το παρόν στα ηπειρωτικά, προτού παραδώσουν τη σκυτάλη στο άκρως αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο που έρχεται!

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