Αιχμές Σαμαρά προς την κυβέρνηση για Τουρκία και θαλάσσια πάρκα: Ζήτησα αντίδραση πριν να είναι αργά – Ποια είναι η στρατηγική μας;

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Με κριτική προς την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία «συνόδευσε» ο Αντώνης Σαμαράς, ανάρτησή του, για την απόφαση της Άγκυρας περί δημιουργίας θαλάσσιων πάρκων.
Ο πρώην πρωθυπουργός θέτει ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθείται στα ελληνοτουρκικά και κάνει λόγο για «νέα τετελεσμένα» σε βάρος της Ελλάδας.
«Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με «Φιλίες» και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά.
Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας».
Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- «ήρεμα νερά»…
Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας;
Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;»
Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ σε Κάλας: «Θα λάβετε μέτρα για τα “θαλάσσια πάρκα” της Τουρκίας;»
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