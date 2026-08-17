search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 15:11
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2026 15:02

Αιχμές Σαμαρά προς την κυβέρνηση για Τουρκία και θαλάσσια πάρκα: Ζήτησα αντίδραση πριν να είναι αργά – Ποια είναι η στρατηγική μας;

17.08.2026 15:02
antonis_samaras_new_12345

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με κριτική προς την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία «συνόδευσε» ο Αντώνης Σαμαράς, ανάρτησή του, για την απόφαση της Άγκυρας περί δημιουργίας θαλάσσιων πάρκων.

Ο πρώην πρωθυπουργός θέτει ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθείται στα ελληνοτουρκικά και κάνει λόγο για «νέα τετελεσμένα» σε βάρος της Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά:

«Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με «Φιλίες» και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά.

Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- «ήρεμα νερά»…


Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας;

Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;»

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ σε Κάλας: «Θα λάβετε μέτρα για τα “θαλάσσια πάρκα” της Τουρκίας;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
disney_legends_1708_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Αυτοί είναι οι νέοι Disney Legends: Από την Anne Hathaway και τον Bob Iger στον Dwayne Johnson (videos)

antonis_samaras_new_12345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Σαμαρά προς την κυβέρνηση για Τουρκία και θαλάσσια πάρκα: Ζήτησα αντίδραση πριν να είναι αργά – Ποια είναι η στρατηγική μας;

aigaio_1708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θαλάσσια πάρκα: Οι παλιές ελληνοτουρκικές διαφορές επιστρέφουν με νέους χάρτες

PYROSVESTIKI_OXIMA_199
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής

gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεσιτάλ… αποκτήνωσης του Γκβιρ: «Κάλεσε» Ισραηλινούς να «καθαρίζουν 30-40» Παλαιστίνιους την ημέρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

almyriki xania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

xrwma-savvidis-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εμφύλιος στον ΠΑΟΚ: Η απόφαση Σαββίδη να πουλήσει Κωνσταντέλια, οι αντιδράσεις των οπαδών, ο Μυστακίδης και το πολιτικό θρίλερ  

konstantelias 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Από τα ματωμένα γόνατα στα πάρκα του Βόλου και το «όχι» στη Μπαρτσελόνα στη  Ντόρτμουντ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 15:11
disney_legends_1708_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Αυτοί είναι οι νέοι Disney Legends: Από την Anne Hathaway και τον Bob Iger στον Dwayne Johnson (videos)

antonis_samaras_new_12345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Σαμαρά προς την κυβέρνηση για Τουρκία και θαλάσσια πάρκα: Ζήτησα αντίδραση πριν να είναι αργά – Ποια είναι η στρατηγική μας;

aigaio_1708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θαλάσσια πάρκα: Οι παλιές ελληνοτουρκικές διαφορές επιστρέφουν με νέους χάρτες

1 / 3