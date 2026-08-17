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17.08.2026 14:18

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ σε Κάλας: «Θα λάβετε μέτρα για τα “θαλάσσια πάρκα” της Τουρκίας;»

17.08.2026 14:18
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Η απόφαση της κυβέρνησης της Τουρκίας να προχωρήσει στην ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων κατά παράβαση Διεθνούς Δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό.

Ωστόσο, το θέμα πάει και πιο μακριά και οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης, κατέθεσαν ευθέως γραπτή ερώτηση σήμερα προς την Κάγια Κάλας.

Στην επιστολή τους τονίζουν πως «τα θαλάσσια πάρκα αυτά που βασίζονται στο παράνομο τουρκικό δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, δεν αναγνωρίζουν την επήρεια των ελληνικών νησιών του συμπλέγματος Καστελλορίζου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου, όπως αυτή προβλέπεται στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Κάνουν επίσης λόγο για αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας που «αποτελούν περαιτέρω κλιμάκωση» και ακυρώνουν την πολιτική των «ήρεμων νερών».

Γι αυτό και έθεσαν το ερώτημα στην Κάλλας, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας.

«Με αίσθημα ευθύνης ζητούμε από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς να τοποθετηθούν και από την Ελληνική Κυβέρνηση να απαντήσει θεσμικά στη νέα πρόκληση, η οποία αποτελεί πλέον την εφαρμογή στο πεδίο του κυοφορούμενου από καιρό αφηγήματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”, για το οποίο προειδοποιήσαμε έγκαιρα. Καμία ολιγωρία και καμία υποβάθμιση της νέας αυτής πρόκλησης δεν δικαιολογείται», επισημαίνουν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

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