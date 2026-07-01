Εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ αναλύουν τα βίντεο οι αστυνομικοί – Το προφίλ των δραστών

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτευτή της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων ατόμων.

Οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν, τρεις δράστες που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες, όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό το οποίο εξετάζουν εξονυχιστικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως «τσιλιαδόρος».

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο, το οποίο ενδέχεται να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης, χωρίς όμως να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ρεπορτάζ του Σκάι, η εικόνα των δραστών εμφανίζεται καθαρή κατά την απομάκρυνσή τους από τα δύο σημεία των επιθέσεων, τα οποία απέχουν περίπου 200 μέτρα μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Νέστορα, μαζί με τη μητέρα της, εξήλθαν από το διαμέρισμα, κατέβηκαν στην πυλωτή και επιχείρησαν να σβήσουν τις φλόγες που είχαν τυλίξει δύο οχήματα, καθώς και το άνω τμήμα της πυλωτής.

Στο σημείο υπήρχε εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει και να προκληθούν τα σοβαρά εγκαύματα που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν τη συλλογή οπτικοακουστικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, προκειμένου να προχωρήσουν οι έρευνες.

Ποιο είναι το προφίλ των δραστών

Ενδείξεις ότι οι δράστες της επίθεσης προέρχονται από αντιεξουσιαστικό πυρήνα που κινείται σε χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιθανόν έχουν συμμετάσχει σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, έχουν οι αστυνομικές αρχές.

Εκτιμούν μάλιστα ότι ο πυρήνας που εκδήλωσε την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της γυναίκας, δε θα δημοσιοποιήσει κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης, εξαιτίας του επιβαρυντικού χαρακτήρα της πράξης του, προκειμένου να μην αφήσει και ηλεκτρονικά ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις αστυνομικές έρευνες στον εντοπισμό του.

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