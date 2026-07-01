Φωτιά στη Φθιώτιδα: Σηκώθηκαν 11 εναέρια, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε ειδοποίηση από το 112 που ζητά από τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες #Σφάκα και #Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

H φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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