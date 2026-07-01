Φωτιά στη Φθιώτιδα: Σηκώθηκαν 11 εναέρια, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε ειδοποίηση από το 112 που ζητά από τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.
H φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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