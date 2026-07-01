Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ανησυχία για τη στατικότητα και διπλανών κτιρίων

Μεγάλο προβληματισμό έχει προκαλέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες η κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Το κτίριο σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, αλλά και φωτογραφικά ντοκουμέντα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θεμελίωσης και ανέγερσης που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό οικόπεδο να θεωρούνται ως υπεύθυνες για το τρομακτικό γεγονός, το οποίο, ευτυχώς, δεν είχε θύματα.

Ήδη, ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντος και να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Παράλληλα, οι πέντε συλληφθέντες (εργολάβοι, μηχανικοί και ιδιοκτήτες) που βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ζήτημα στατικότητας

Πλέον, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρξε αστοχία κατά τις εργασίες που πραγματοποιούνταν στη διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρρευσε, ωστόσο, ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι η κατάρρευση του κτιρίου μπορεί να έχει προκαλέσει ζητήματα στατικότητας και διπλανών πολυκατοικιών.

Προκειμένου να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, αρμόδιο κλιμάκιο μεταβαίνει στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία σε διπλανή πολυκατοικία και να κρίνει κατά πόσο τίθεται ζήτημα επικινδυνότητας. Μάλιστα, χθες, ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Νότιας Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, Κωνσταντίνος Συνολάκης, ανέφερε πως είναι αναγκαίο να εκκενωθούν οι διπλανές πολυκατοικίες, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και ότι πρέπει να ελεγχθούν οι οικοδομικές άδειες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν έργα αντιστήριξης.

Αλλά και ο πολιτικός μηχανικός, Δημήτρης Καραΐσκος, που έσπευσε στο σημείο της κατάρρευσης, υπογράμμισε ότι «για την ασφάλεια όλων, είναι ότι το δίπλα κτήριο θα πρέπει να εκκενωθεί, […] έως ότου αποφανθούν οι συνάδελφοί μου μηχανικοί που θα έρθουν, για το αν αυτό το κτίριο έχει στατική επάρκεια ή όχι. Βλέπω προβλήματα δυστυχώς. Θα έπρεπε να έχει εκκενωθεί. Μέχρι νεωτέρας. Μιλάμε για ανθρώπινη ασφάλεια».

Η κρίσιμη αυτοψία

Υπενθυμίζεται ότι καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή τραγωδίας έπαιξε μια ιδιώτης μηχανικός, η οποία κλήθηκε από την κόρη ηλικιωμένης ενοίκου, όταν η τελευταία παρατήρησε από το προηγούμενο βράδυ έντονες ρωγμές στο διαμέρισμά της. Κατά την αυτοψία, η μηχανικός διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί μεγάλο κενό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτιρίου, ένδειξη ότι το σπίτι είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση.

Αμέσως ειδοποίησε τους ενοίκους των επτά διαμερισμάτων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και αρκετοί, υποψιασμένοι πια, και βλέποντας κάποια σημάδια αποκόλλησης από το διπλανό κτίριο, έφυγαν. Την επόμενη μέρα η πολυκατοικία κατέρρευσε. Μία ηλικιωμένη, που διέμενε σε διαμέρισμα του ημιώροφου και δεν είχε φύγει, σώθηκε επειδή είχε βγει για λίγα λεπτά σε κοντινό φούρνο, την ώρα που σημειώθηκε η κατάρρευση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί καταγγελία της κόρης της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την οποία όταν ενημέρωσαν επιβλέποντες μηχανικούς για την επικίνδυνη κλίση του κτιρίου, εκείνοι φέρεται να απάντησαν: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει». Η συγκεκριμένη αναφορά ερευνάται, ενώ καταγγελίες αναφέρουν ακόμη ότι αμέσως μετά την κατάρρευση ορισμένα άτομα που βρίσκονταν στο εργοτάξιο αποχώρησαν από το σημείο με όχημα του έργου, ωστόσο πέντε έμειναν, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

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