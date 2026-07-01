Θεσσαλονίκη: Δύο εμπρηστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Αναφορές για τραυματίες

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμός στις Αρχές.

Η πρώτη επίθεση έγινε περίπου στις 04:20 σε πολυκατοικία στην οδό Τσιαπάνου 62, όπου βρίσκεται η κατοικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη εμπρηστική επίθεση εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην οδό Γραβιάς 21, κινητοποιώντας εκ νέου τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Από τη δεύτερη φωτιά, υπάρχουν αναφορές όιτ τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ανάμεσά τους βρίσκεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νεστορά, η οποία τραυματίστηκε μαζί με τη μητέρα της.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους, ενώ το τρίτο τραυματισμένο άτομο επίσης δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο του εμπρησμού να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Στελέχη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας συλλέγουν στοιχεία από τους δύο χώρους, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φωτιές.

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