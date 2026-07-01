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01.07.2026 00:33

Θεσσαλονίκη: Ποινές έως 4 έτη σε 13 μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας

01.07.2026 00:33
dikastirio

Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 4 έτη καταδικάστηκαν 13 άτομα που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη, ενώπιον τού μικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, για συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία, η οποία φέρεται να δρούσε υπό τον μανδύα ακροδεξιάς συλλογικότητας με την ονομασία «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης».

 Όλοι κρίθηκαν ένοχοι για πλημμεληματικές πράξεις, καθώς τα κακουργήματα που τους αποδίδονταν (κατά περίπτωση), όπως ληστεία και εμπορία ανθρώπων με στρατολόγηση ανηλίκων, δεν στοιχειοθετήθηκαν κατά τη δίκη. Οι εφέσεις όλων αποφασίστηκε να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, με μία ποινή να αναστέλλεται και μία να μετατρέπεται σε χρηματική. Με την ίδια απόφαση αθωώθηκαν δύο άτομα.

 Τη δράση της συμμορίας είχε αποκαλύψει πέρσι τον Μάιο η ΕΛ.ΑΣ., μετά από πολύμηνες έρευνες. Το κατηγορητήριο αφορούσε μεταξύ άλλων, επιθέσεις ενάντια σε άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, δύο ληστείες, βανδαλισμούς με ακροδεξιά συνθήματα σε σχολεία, σε γραφείο πολιτικού κόμματος κ.ά., κατά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

 Ως μέλη της είχαν συλληφθεί συνολικά 28 άτομα, μεταξύ αυτών 13 ανήλικοι: Δύο εκ των ενηλίκων (29 και 25 ετών σήμερα), στους οποίους η δικογραφία απέδιδε «αρχηγικό» ρόλο, είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή (αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ετυμηγορία του ΜΟΔ), ενώ στους υπόλοιπους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή/και θεραπευτικά μέτρα.

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