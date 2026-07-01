Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στον Δομοκό

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:54 στον Δομοκό Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά της κωμόπολης του Δομοκού.

Το εστιακό βάθος ήταν αρκετά μεγάλο ωστόσο, στα 81,1χλμ.

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