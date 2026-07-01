Προσφυγικά: Διασωληνώθηκε ο Αριστοτέλης Χαντζής, λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 ημέρες, έως και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Κοινότητας των Προσφυγικών, ο Χαντζής πριν λίγες ώρες διασωληνώθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Παράλληλα, η Κοινότητα απευθύνει κάλεσμα για ολοήμερη συγκέντρωση αλληλεγγύης την Τετάρτη 1 Ιουλίου, με σημείο συνάντησης το πάρκο του Ευαγγελισμού, επί της οδού Υψηλάντου, από τις 11:00 το πρωί.

Υπενθυμίζεται πως, ο Αριστοτέλης Χαντζής είχε μεταφερθεί τη Δευτέρα (22/06) εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς” με οξέα νευρολογικά συμπτώματα.

Ο ίδιος είχε ξεκινήσεις απεργία πείνας στις 5 Φεβρουαρίου 2026, ζητώντας, όπως ακριβώς και η Suzon Doppagne, την “άμεση ακύρωση της σύμβασης ανάπλασης των Προσφυγικών Κατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας από την Περιφέρεια Αττικής, την παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια και την παροχή έμπρακτων εγγυήσεων για αποκατάσταση των σπιτιών από την ΑΜΚΕ των κατοίκων με ίδιους πόρους”.

Τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή αλλά και της Suzon Doppagne είχαν ανακοινώσει τα μέλη από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών της Αλεξάνδρας, στις 24 Ιουνίου, μετά σχετικό το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων.

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