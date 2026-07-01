search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 15:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.07.2026 14:20

Αγρίνιο: Αυτοδιοικητικός του Δήμου καταγγέλθηκε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

01.07.2026 14:20
endooikogeneiaki_via

Μέλος της αυτοδιοίκησης στο Αγρίνιο καταγγέλθηκε για ενδοοικογενειακή βία. Η καταγγελία έγινε πριν λίγες ημέρες και αφορά πρόεδρο σε χωριό του Δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην σύζυγός του, τον κατήγγειλε ότι την έπιασε από τον λαιμό, την εξύβρισε, την απείλησε, ενώ προσβαλε και την γενετήσια αξιοπρέπειάς της. Η πρώην σύζυγός μάλιστα, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, μετά το επεισόδιο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγρινίου.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Πέντε τραυματίες, μία γυναίκα στη ΜΕΘ, καταδικάζει ο πολιτικός κόσμος (Photos/videos)

Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Στο μικροσκόπιο οι εκσκαφές για το πολυτελές συγκρότημα που ανεγειρόταν δίπλα

Καιρός: Ανάσα δροσιάς για την Ευρώπη μετά το πύρινο κύμα, με 39άρια φλερτάρει η Ελλάδα και ετοιμάζεται για γενικευμένη αστάθεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
an pan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Κατευθύνεται στην ΕΛ.Α.Σ

katrinis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μυστήριο του ακριβού ντοματοπελτέ της Ηλείας – Η «κουφή» αποκάλυψη από τον Μιχάλη Κατρίνη

digital-news_psifiaka-nea_mme_0107_1920-1080_new
MEDIA

Ελληνικά ΜΜΕ: «Κοκτέιλ» τζάμπα ενημέρωσης και χαμηλής εμπιστοσύνης στις ψηφιακές ειδήσεις

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Κύθηρα

mitsotakis_iKO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης προς αντιπεριφερειάρχες: Παραιτηθείτε αν θέλετε να είστε υποψήφιοι βουλευτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

kotrotsos_action24
MEDIA

ACTION 24: Τέλος ο Σεραφείμ Κοτρώτσος και η εκπομπή «Η επόμενη ημέρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 15:35
an pan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Κατευθύνεται στην ΕΛ.Α.Σ

katrinis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μυστήριο του ακριβού ντοματοπελτέ της Ηλείας – Η «κουφή» αποκάλυψη από τον Μιχάλη Κατρίνη

digital-news_psifiaka-nea_mme_0107_1920-1080_new
MEDIA

Ελληνικά ΜΜΕ: «Κοκτέιλ» τζάμπα ενημέρωσης και χαμηλής εμπιστοσύνης στις ψηφιακές ειδήσεις

1 / 3