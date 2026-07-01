Αγρίνιο: Αυτοδιοικητικός του Δήμου καταγγέλθηκε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Μέλος της αυτοδιοίκησης στο Αγρίνιο καταγγέλθηκε για ενδοοικογενειακή βία. Η καταγγελία έγινε πριν λίγες ημέρες και αφορά πρόεδρο σε χωριό του Δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην σύζυγός του, τον κατήγγειλε ότι την έπιασε από τον λαιμό, την εξύβρισε, την απείλησε, ενώ προσβαλε και την γενετήσια αξιοπρέπειάς της. Η πρώην σύζυγός μάλιστα, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, μετά το επεισόδιο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγρινίου.

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