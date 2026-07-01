Ασλανίδης: Κοροϊδία, δύο ώρες περιμέναμε να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου

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Πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Παύλος Ασλανίδης μετά την καθυστερημένη προσέλευση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στη δίκη των Τεμπών για να αγορεύσει επί των αιτημάτων δικηγόρων των κατηγορουμένων.
Ο κ. Ασλανίδης αποχώρησε εκνευρισμένος από τη δικαστική αίθουσα όταν η πρόεδρος ανακοίνωσε νέα διακοπή της δίκης.
«Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις δέκα η ώρα ότι θα περιμένουμε δύο ώρες την κυρία Κωνσταντοπουλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας», ο κ. Ασλανίδης και πρόσθεσε:
«Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει».
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 6 Ιουλίου.
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