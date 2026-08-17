Hayden Panettiere: Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την τραγωδία, ο θάνατος του αδελφού της και η μάχη με τις εξαρτήσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σαν κεραυνός έπεσε στο Χόλιγουντ η είδηση του ξαφνικού θανάτου της βραβευμένης ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η ηθοποιός βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νότια Καρολίνα την Κυριακή (16.08.2026) με τα αίτια του θανάτου να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομική Διεύθυνση του Γκρίνβιλ, ένα άτομο από το περιβάλλον της Χέιντεν Πανετιέρ ήταν αυτός που ειδοποίησε την αστυνομία, καθώς βρήκε την ηθοποιό χωρίς τις αισθήσεις της.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή και αστυνομικοί και διασώστες του EMS έφτασαν στο Γκρίνβιλ περίπου στις 13:50. Οι διασώστες προσπάθησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας της ανάνηψη, όμως οι προσπάθειές τους δεν είχαν αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα έγινε και επίσημα γνωστό ότι επρόκειτο για την Χέιντεν Πανετιέρ.

Ο πατέρας της ηθοποιού επιβεβαίωσε τον θάνατό της σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ABC News.

Hayden Panettiere has died at age 36.



"It is with profound sadness that we share the tragic passing of our beloved Hayden," her father said in a statement to ABC News. "She was an incredible light and a force of nature who brought immeasurable love and joy to all who knew her —… pic.twitter.com/J2cAZbFsAr August 17, 2026

“Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης που προσέφερε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι την γνώριζαν και στα εκατομμύρια που την είχαν παρακολουθήσει στην οθόνη”, ανέφερε ο πατέρας της Πανετιέρ.

Μπροστά σε αυτή την “απίστευτη απώλεια” ο πατέρας της ηθοποιού ζήτησε να γίνει σεβαστή η επιθυμία της οικογένειας για ιδιωτικότητα.

Ο θάνατος του αδελφού της

Το 2024, η ηθοποιός είχε προχωρήσει σε μια εξομολόγηση καρδιάς σχετικά με την απώλεια του μικρότερου αδελφού της, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή από αδιάγνωστο καρδιολογικό πρόβλημα. Ο Τζάνσεν Πανετιέρ, εφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 28 ετών λόγω επιπλοκών που σχετίζονταν με μεγαλοκαρδία και μια πάθηση της αορτικής βαλβίδας.

Περιγράφοντας τα συναισθήματά της στην εκπομπή Today, η Πανετιέρ είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Νομίζω η θλίψη είναι κάτι που μεταμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου». Συμπλήρωσε, μάλιστα: «Ίσως τα πέντε στάδια της θλίψης να αφορούν ανθρώπους που έχουν βιώσει μια ερωτική απογοήτευση ή έχουν μάθει κάποια άσχημα νέα. Ναι, υπάρχουν πέντε στάδια, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα ενδιάμεσα».

«Όταν χάνεις κάποιον που ήταν δίπλα σου σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής σου, αυτό απλά ανατρέπει τον κόσμο σου.» είχε πει.

Έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου

Η Αστυνομία του Γκρίνβιλ συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ηθοποιός. Η διερεύνηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, πάντως, οι Αρχές δεν έχουν βρει στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ούτε έχουν προκύψει κάποιες ενδείξεις που να δημιουργούν υποψίες στις αρχές. Μάλιστα έχει επιβεβαιωθεί ότι το τηλεφώνημα στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 έγινε από άτομο που γνώριζε την Πανετιέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, η Πανετιέρ είχε φύγει από το Λος Άντζελες με προορισμό το Γκρίνβιλ και είχε φτάσει εκεί μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

Η εκπρόσωπός της, Kasey Kitchen, επιβεβαίωσε στο NBC News ότι οι Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν την υπόθεση, σημειώνοντας πως περισσότερες πληροφορίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η ζωή, η καριέρα και οι εξαρτήσεις

Η Χέιντεν Πανετιέρ γεννήθηκε το 1989 και ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός όταν ήταν παιδί. Έγινε ευρέως γνωστή με τη συμμετοχή της στις τηλεοπτικές σειρές “Heroes” και “Nashville”.

Στην αυτοβιογραφία της που κυκλοφόρησε τον Μάιο με τίτλο “This Is Me: A Reckoning” η ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες και τα άγχη που αντιμετώπισε ως παιδί- σταρ, ενώ αναφέρεθηκε στη διαμάχη με τη μητέρα της, η οποία στο παρελθόν ήταν μάνατζέρ της. Εξάλλου διηγήθηκε το ψυχικό τραύμα που της προκάλεσε ο δύσκολος τοκετός που είχε το 2014 και τη μάχη της με την επιλόχειο κατάθλιψη και τις εξαρτήσεις, παραδεχόμενη ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με αλκοόλ και ουσίες ήδη από την ηλικία των 20 ετών.

Η Πανετιέρ απέκτησε μια κόρη, την Κάγια, από τη σχέση της με τον Ουκρανό μποξέρ Βλαντίμιρ Κλίτσκο, αδελφό του νυν δημάρχου του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Όπως είχε δηλώσει η ίδια η ηθοποιός νωρίτερα φέτος, η Κάγια ζει στην Ουκρανία με τον πατέρα της.

“Η ιδέα ότι κάποιος θα πιστέψει ότι απλώς θα έδινα το παιδί μου και θα ήμουν εντάξει με αυτή την απόφαση μου ραγίζει την καρδιά και δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα”, είχε σχολίασε μιλώντας στο podcast του Τζέι Σέτι μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της, στην οποία αναφέρεται εκτενώς και στην απόφασή της να δώσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της στον Κλίτσκο.

Σύμφωνα με την Πανετιέρ, η Κάγια ζούσε από μικρή με τον πατέρα της λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας και εθισμού που αντιμετώπιζε η ίδια.

Ο αδελφός της ηθοποιού, ο Τζάνσεν Πανετιέρ, πέθανε το 2023 σε ηλικία 28 ετών λόγω επιπλοκών που σχετίζονταν με μεγαλοκαρδία και μια πάθηση της αορτικής βαλβίδας, είχε ανακοινώσει η οικογένειά του.

Διαβάστε επίσης:

«Pirates of the Caribbean»: Έτοιμος να φορέσει ξανά το κοστούμι του Jack Sparrow ο Johnny Depp (photo/videos)

«Primetime»: Ρεκόρ προβολών για το trailer της νέας ταινίας του Robert Pattinson (photos/videos)

«Spider-Man: Brand New Day»: Σαρώνει το box office με 2 δισ. δολάρια σε 21 ημέρες