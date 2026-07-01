Δίκη για τα Τέμπη: Καβγάς Κωνσταντοπούλου με συνηγόρους υπεράσπισης – Διακόπηκε ξανά η διαδικασία – Αντιδρούν οι συγγενείς θυμάτων

Καυγάς ξέσπασε μέσα στη δικαστική αίθουσα, όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών, ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στους συνηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας Δημήτρη Σκαρίμπα και Στέλλα Βαλάνη. Αποτέλεσμα του καβγά, αλλά και δικονομικών θεμάτων, ήταν να διακοπεί η σημερινή συνεδρίαση της δίκης, γεγονός που πυροδότησε την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων.

Όλα ξεκίνησαν μετά τη -σχεδόν δίωρη- διακοπή της δικασίμου, προκειμένου, σύμφωνα με την πρόεδρο, να προσέλθει η Ζωή Κωνσταντοπούλου (συνεργάτες της ενημέρωσαν ότι θα καθυστερήσει λόγω υποχρεώσεων) και να αγορεύσει επί της εισαγγελικής πρότασης για τα νέα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Σημειώνεται ότι δικονομικά, θα πρέπει να ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας πριν δοθεί ο λόγος στην υπεράσπιση και η κ. Κωνσταντοπούλου ήταν η τελευταία που θα μιλούσε. Τονίζεται ότι λίγοι συνήγοροι των κατηγορουμένων έλαβαν τον λόγο, παρότι η πρόεδρος είχε απευθύνει σχετική έκκληση.

Με την επανέναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος της έδρας ρώτησε τον κατηγορούμενο Παύλο Κουζή αν διαθέτει συνήγορο, καθώς το δικαστήριο είχε πληροφορηθεί ότι δεν εκπροσωπείται πλέον από τον κ. Κολοβό.

«Δεν έχω λεφτά να τον πληρώνω. Δεν μπορώ εγώ να αντεπεξέλθω», ανέφερε, ζητώντας ουσιαστικά τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη στη διαδικασία ο πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων «Τέμπη 2023», Παύλος Ασλανίδης, λέγοντας πως «είναι δυνατόν να περιμένουμε, κύριε πρόεδρε; Δεν το επιτρέπω για το παιδί μου και όλους τους δολοφονημένους. Είμαστε άνεργοι, ματώνουμε οικονομικά και δεν υπάρχει σεβασμός στα παιδιά μας». Στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα.

Ένταση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και συνηγόρων υπεράσπισης

Η ένταση ξεκίνησε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη προς την πρόεδρο ανέφερε ότι «υποδείξατε στον κατηγορούμενο να δηλώσει ότι δεν έχει συνήγορο. Έχουμε γίνει λάστιχο κάποιοι άνθρωποι για να είμαστε εδώ».

Σε εκείνο το σημείο έλαβε τον λόγο ο Δημήτρης Σκαρίμπας, ζητώντας από την πρόεδρο να διευκρινίσει τους λόγους της διακοπής του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί η αντιπαράθεση.

«Για ποιο λόγο διακόψατε από τις 11.10 για τις 12;» με την Πρόεδρο να απαντά: «Θα το δείξουν τα πρακτικά».

Στο σημείο αυτό οι δύο συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, η κ. Κωνσταντοπούλου και ο κ. Σκαρίμπας, άρχισαν να ανταλλάσσουν προσβολές και ύβρεις από τα δύο μικρόφωνα:

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κάποιοι λειτουργούν διαδρομίστικα και αντιδεοντολογικά

Κάποιοι λειτουργούν διαδρομίστικα και αντιδεοντολογικά Δ. Σκαρίμπας: Δεν ντρέπεσαι λίγο, εμένα να με πεις διαδρομιστή; Κοίτα τη φάτσα σου στον καθρέφτη!

Δεν ντρέπεσαι λίγο, εμένα να με πεις διαδρομιστή; Κοίτα τη φάτσα σου στον καθρέφτη! Ζ. Κωνσταντοπούλου: Οι χειρότεροι διαδρομιστές τα κάνουν αυτά και πηγαίνουν με εργολαβικά.

Οι χειρότεροι διαδρομιστές τα κάνουν αυτά και πηγαίνουν με εργολαβικά. Δ. Σκαρίμπας: Φέρτο το εργολαβικό άμα το έχεις δει.

Παρότι εκείνη τη στιγμή, μετά την αποχώρηση της έδρας από την αίθουσα, φαινόταν ότι η ένταση αποκλιμακώνεται, ακολούθησε νέος γύρος αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά με επίκεντρο τη Στέλλα Βαλάνη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου : Σας αγκάλιασα και σας στήριξα.

: Σας αγκάλιασα και σας στήριξα. Βαλάνη : Δεν ντρέπεσαι;

: Δεν ντρέπεσαι; Σκαρίπας : Γιατί τίναξες στον αέρα τη δίκη για τα βίντεο;

: Γιατί τίναξες στον αέρα τη δίκη για τα βίντεο; Κωνσταντοπούλου: Είναι πολλά τα λεφτά, Σκαρίμπα, διαδρομιστή, γυρολόγε, εγκάθετε.

Λες ψέματα ενώπιον των συναδέλφων, φώναξε η κ. Βαλάνη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταπαντά ότι «σε στήριξα και σε υπερασπίστηκα».

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η παράσταση του Δημοσίου

Μετά την ένταση, η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στο δικαστήριο έγγραφο με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2026, με το οποίο η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενημέρωνε τους αρμόδιους υπουργούς ότι δεν είχε περιέλθει στο ΝΣΚ κλήση από τον αρμόδιο εισαγγελέα για παράσταση του Δημοσίου και, ως εκ τούτου, «δεν έχει πρόσβαση στα κατηγορητήρια και στη δικογραφία της υπόθεσης εν γένει». Στο ίδιο έγγραφο ζητείται, σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος, αυτό να διαβιβαστεί εγκαίρως μαζί με τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να καταστεί δυνατή η προετοιμασία της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Μαρτίου με έγγραφο που φέρει την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον», ο τότε αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας, αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών και του επιθεωρητή διοίκησης, επικαλούμενος το προηγούμενο έγγραφο του ΝΣΚ.

Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, το γεγονός ότι το ΝΣΚ είχε δηλώσει πως δεν είχε πρόσβαση στη δικογραφία εγείρει ερωτήματα ως προς τη βάση με την οποία αποδέχθηκε το αίτημα του υπουργείου και περιόρισε την παράσταση του Δημοσίου μόνο στους τέσσερις συγκεκριμένους κατηγορουμένους.

Όταν το δικαστήριο επανήλθε, διέκοψε για τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου και ανακοίνωσε ως λόγο την αναζήτηση συνηγόρου για τον κατηγορούμενο που δήλωσε οικονομική ανέχεια.

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