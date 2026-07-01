Τέσσερις συλλήψεις μετά από επεισόδιο οπαδικής βίας στην Εύβοια – Άγρια επίθεση σε πατέρα και τα παιδιά του

Τον εντοπισμό και τη σύλληψη συνολικά τεσσάρων ατόμων και συγκεκριμένα τριών ημεδαπών και ενός αλλοδαπού, είχε η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων, μετά από περιστατικό με οπαδικό υπόβαθρο, το οποίο έλαβε χώρα χθες (30-06-2026) το βράδυ σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Μάλιστα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία που σχηματίσθηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, τον Δεκέμβριο 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι τέσσερις τους, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προσπέρασαν με αυτό και ανέκοψαν την πορεία άλλου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τρεις ημεδαποί και μία ανήλικη ημεδαπή.

Στη συνέχεια, άρχισαν να χτυπούν, με τα χέρια και τα πόδια τους, το δεύτερο όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του, να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι είχαν οι παθόντες.

Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων, προκάλεσε σωματική βλάβη στον οδηγό του δεύτερου οχήματος, χτυπώντας αυτόν με γροθιά στο μάτι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο τελευταίος κατάφερε να εκκινήσει το όχημα και οι παθόντες διέφυγαν από το σημείο, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας.

Άμεσα διενεργήθηκαν ευρείες αναζητήσεις από το σύνολο των διαθέσιμων αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα το όχημα των τεσσάρων κατηγορουμένων να εντοπιστεί κινούμενο σε περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας, από αστυνομικούς της Γ’ Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ο.Π.ΔΙ. (Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης) και οι κατηγορούμενοι προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, όπου και συνελήφθησαν.

Τι βρέθηκε

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός (φανέλες, κοντομάνικες μπλούζες, αντιανεμικό μπουφάν) και μπρελόκ με λογότυπα ή/και διακριτικά αθλητικών ομάδων, δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες και 4 κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκε επίσης και το προαναφερόμενο όχημα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι παθόντες είχαν μεταβεί σε περιοχή της Εύβοιας και παρέστησαν σε εορταστική εκδήλωση αθλητικής ομάδας, ενώ το σε βάρος τους περιστατικό έλαβε χώρα όταν είχαν αποχωρήσει από την εν λόγω εκδήλωση.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

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