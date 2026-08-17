Θάνατος Hayden Panettiere: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας», τι λέει η αστυνομία

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Νέα στοιχεία αποκαλύφθηκαν για τον ξαφνικό θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών την Κυριακή 16 Αυγούστου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Όπως αναφέρει το People, περίπου στις 13:50 το μεσημέρι την Κυριακή 16 Αυγούστου, οι αστυνομικοί του Γκρίνβιλ στη Νότια Καρολίνα και διασώστες έλαβαν κλήση για μια «γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος του Γκρίνβιλ.

«Με την άφιξή τους στο σημείο, παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, το άτομο, το οποίο αργότερα ταυτοποιήθηκε ως Χέιντεν Πανετιέρ, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό στο σημείο», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

«Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το Αστυνομικό Τμήμα του Γκρίνβιλ σε συνεργασία με το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ», πρόσθεσε, για να καταλήξει: «Η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτες συνθήκες. Την κλήση στο 911 έκανε γνωστό πρόσωπο της κυρίας Πανετιέρ».

Ο εκπρόσωπος τόνισε στη συνέχεια ότι προς το παρόν δεν πρόκειται να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο της Αμερικανίδας ηθοποιού, ο οποίος μετέφερε δήλωση του πατέρα της, Άλαν Πανετιέρ. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης, που χάρισε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώριζαν και στα εκατομμύρια ανθρώπων που την παρακολουθούσαν στην οθόνη», ανέφερε.

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