Demi Moore: Η συγκινητική ανάρτηση και οι φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης της, Tallulah Willis

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Στιγκιότυπα από τον γάμο της κόρης της ανέβασε η Ντέμι Μουρ, δηλώνοντας πως οι στιγμές που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μοιάζουν υπερβολικά όμορφες για να είναι αληθινές.

Η μικρότερη κόρη που απέκτησε με τον Μπρους Γουίλις, Ταλούλα Γουίλις, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον μουσικό Τζάστιν Άσι σε μια ιδιωτική τελετή στο Σαν Βάλεΐ του Αϊντάχο, το Σάββατο 8 Αυγούστου, μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Η ηθοποιός ήταν δίπλα της σε κάθε βήμα και την Κυριακή 16 Αυγούστου δημοσίευσε στο Instagram τις αγκαλιές που αντάλλαξαν πριν την παραδώσει στον γαμπρό, αλλά και στιγμιότυπα από τη δεξίωση που ακολούθησε, στέλνοντας ευχές για το νέο ξεκίνημα του ζευγαριού στη λεζάντα.

Πιο αναλυτικά η Ντέμι Μουρ έγραψε: «Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μοιάζουν σχεδόν υπερβολικά όμορφες για να είναι αληθινές – και το να βλέπω την Ταλούλα μου να γίνεται νύφη, περιτριγυρισμένη από τόση αγάπη, ήταν μία από αυτές. Η καρδιά μου είναι γεμάτη αναμνήσεις και ευγνωμοσύνη, καθώς σε βλέπω να ανοίγεις ένα τόσο όμορφο νέο κεφάλαιο στη ζωή σου. Ταλούλα, βλέποντάς σε τόσο λαμπερή και τόσο βαθιά αγαπημένη, ένιωσα ένα συναίσθημα που θα κουβαλώ για πάντα στην καρδιά μου. Εύχομαι η κοινή σας ζωή να είναι γεμάτη περιπέτειες, γέλιο και μια αγάπη που θα γίνεται όλο και πιο δυνατή και πιο πολύτιμη με το πέρασμα του χρόνου. Σε αγαπώ τόσο πολύ, που η καρδιά μου ξεχειλίζει!».

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