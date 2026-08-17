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17.08.2026 10:52

Nicole Kidman για το διαζύγιο από τον Keith Urban: «Δεν το περίμενα, είχα διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου»

17.08.2026 10:52
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Στον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν αναφέρθηκε μιλώντας στη βρετανική Vogue, η Νικόλ Κίντμαν, σχολιάζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήταν κάτι που είχε φανταστεί για τον εαυτό της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την περίοδο, δίνοντας προτεραιότητα στο συναίσθημα και παραμένοντας ανοιχτή στις αλλαγές και σε νέα πράγματα.

Όπως εξήγησε, η ζωή για εκείνη περιλαμβάνει το να δοκιμάζει νέες εμπειρίες, να κάνει λάθη, να αποτυγχάνει, να προχωρά και να παραμένει ανοιχτή στην αγάπη και σε όσα μπορεί να φέρει το μέλλον.

Μιλώντας για τους μήνες που έχουν περάσει από το διαζύγιο, η Νικόλ Κίντμαν παραδέχτηκε ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά από ό,τι περίμενε: «Την ίδια στιγμή σκέφτομαι: “Εντάξει, δεν το περίμενα αυτό. Είχα διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα”. Κάνεις όλα αυτά τα σχέδια και έχεις όλες αυτές τις ιδέες για το πώς θα είναι τα πράγματα και μετά δεν είναι. Πρέπει να προσαρμοστείς. Προσαρμόζεσαι. Το μέλλον αυτή τη στιγμή μου είναι εντελώς άγνωστο».

Η ηθοποιός πρόσθεσε ακόμη, ότι θέλει να αφήνει περισσότερο χώρο στο συναίσθημα, χωρίς να επιτρέπει στη λογική να καθορίζει κάθε απόφασή της. Αναφερόμενη στην ευάλωτη πλευρά της, περιέγραψε μια περίοδο κατά την οποία ένιωθε φόβο και μεγάλη ευαισθησία: «Υπήρξε μια στιγμή που φοβόμουν πολύ και ήμουν βαθιά ευάλωτη. Είναι κάτι που σε εκθέτει και την ίδια στιγμή σκέφτεσαι: “Μπορώ είτε να μην το αντιμετωπίσω καθόλου και απλώς να κουλουριαστώ, είτε μπορώ να προχωρήσω με τεράστια ποσότητα ελπίδας”».

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν παντρεύτηκαν το 2006 και ανακοίνωσαν την απόφαση να χωρίσουν μετά από 19 χρόνια γάμου, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σάντεϊ Ρόουζ, 18 ετών, και τη Φέιθ Μάργκαρετ, 15 ετών. Η ηθοποιός έχει επίσης δύο παιδιά, την Μπέλα, 33 ετών, και τον Κόνορ, 31 ετών, από τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ.

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