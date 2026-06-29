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29.06.2026 21:14

Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Προσπαθούν να χτίσουν φιλική σχέση για χάρη των παιδιών τους

29.06.2026 21:14
kidman urban 88- new

Επιχείρηση… αποκατάστασης σχέσεων φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν για χάρη των δύο παιδιών τους, με φήμες να υποστηρίζουν ότι συναντήθηκαν πρόσφατα στο Παρίσι, όπου η ηθοποιός γιόρταζε τα γενέθλιά της.

Σύμφωνα με το Woman’s Day, η σταρ του Χόλιγουντ και ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής έχουν αρχίσει και πάλι να επικοινωνούν τακτικά, μετά τον χωρισμό τους. Το πρώην ζευγάρι φέρεται να συμφώνησε να συναντηθεί, με την επανασύνδεσή τους να επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας φιλικής σχέσης και στη συνεπιμέλεια για τις κόρες τους, τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη Φέιθ Μάργκαρετ.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι πρόσφατες δημόσιες εκδηλώσεις στήριξης στα social media βοήθησαν να αμβλυνθούν οι εντάσεις ανάμεσά τους, μετά τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον αιφνιδιαστικό χωρισμό τους πέρυσι. Ο Κιθ Έρμπαν έκανε την περασμένη εβδομάδα μια συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της Νικόλ Κίντμαν, ενώ αυτή είχε αναφερθεί σε εκείνον στη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία του με τις κόρες τους.

«Έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν και να επιστρέψουν στο κοινό καθήκον της ανατροφής των κοριτσιών», δήλωσε πηγή στο περιοδικό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυο τους έχουν περάσει σταδιακά από την περιορισμένη επικοινωνία στην προσπάθεια να ξαναχτίσουν μια φιλική σχέση, κάτι που έχει κάνει τις συζητήσεις τους πολύ πιο εύκολες τις τελευταίες εβδομάδες. «Διαπιστώνουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να χτίσουν μια υποστηρικτική φιλία μεταξύ τους», ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι δύο σταρ χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου.

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