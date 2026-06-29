Η Ντορέττα Παπαδημητρίου χαλαρώνει δίπλα σε πισίνα και ανεβάζει τη θερμοκρασία (Video)

Ένα βίντεο από τη μίνι «απόδραση» που έκανε το σαββατοκύριακο στην Πάρο, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ντορέττα Παπαδημητρίου, βάζοντας «φωτιά» στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια βρέθηκε το σαββατοκύριακο στο όμορφο κυκλαδίτικο νησί με αφορμή το γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε την ευκαιρία να απολαύσει μερικές στιγμές χαλάρωσης, με την ίδια να μοιράζεται με τους followers της ένα βίντεο όπου καταγράφεται με το μαγιό της, σε ξαπλώστρα, δίπλα από μία πισίνα.

«Δευτέρα με μυαλό στο ΣΚ που πέρασε», έγραψε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στη λεζάντα της ανάρτησής της, με τους fans της να την αποθεώνουν στα σχόλια και να της χαρίζουν χιλιάδες likes.

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