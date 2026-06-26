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26.06.2026 09:47

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Γιορτάζουν τον γάμο τους με ένα τριήμερο πάρτι – υπερπαραγωγή στην Πάρο (Photos)

26.06.2026 09:47
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Ήθελαν ο γάμος τους να αποτελέσει μια ιερή στιγμή για τους δυο τους και τους πολύ στενούς τους ανθρώπους και το πέτυχαν.

Ο λόγος για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα οι οποίοι παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πλέον, είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός.

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στις 16 Μαΐου με μόλις δέκα καλεσμένους στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, ενώ από σήμερα ξεκινά το εορταστικό τριήμερο που έχουν ετοιμάσει για τους ίδιους και τους φίλους τους στην Πάρο.

Το ζευγάρι θα έχει προσκεκλημένους τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ενώ ανάμεσά τους θα είναι -σύμφωνα με πληροφορίες- τόσο παίκτες του NBA και ένας πολύ γνωστός προπονητής, απότο περιβάλλον του Μπρούνο, όσο και πολλοί ηθοποιοί και τραγουδιστές, φίλοι της Αθηνάς.

Το «παρών» θα δώσουν και ξένοι επιχειρηματίες που συνεργάζονται με τον Τσερέλα ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate.

Οι γεύσεις που θα απολαύσουν εστιάζονται κυρίως στην Μεσογειακή κουζίνα και τα θαλασσινά (κυρίως γαρίδες και αστακοί), τη γαμήλια τούρτα ετοιμάζει ο Δημήτρης Χρονόπουλος -εκ των κορυφαίων pastry chef στην Ελλάδα- ενώ παραμένει άγνωστο ποιος θα αναλάβει να διασκεδάσει τους καλεσμένους του Μπρούνο και της Αθηνάς σε αυτό το πρώτο κάλεσμα.

Μαζί με το ζευγάρι, στο νησί είναι και τα δύο παιδιά της Αθηνάς Οικονομάκου, ο Μάξιμος και η Σιέννα, τα οποία θα δώσουν φυσικά το «παρών» στο ευτυχές γεγονός της μητέρας τους.

Μετά το πρώτο πάρτι σε boho στυλ ατμόσφαιρα, η γιορτή θα συνεχιστεί το Σάββατο στο ξενοδοχείο της Σοφίας Αλιμπέρτη στην Πάρο όπου θα παρατεθεί και μια δεξίωση, ενώ την Κυριακή οι δυο τους θα αποχαιρετίσουν τους φίλους που γιόρτασαν μαζί τους την πιο ευτυχισμένη στιγμή στην ζωή τους.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 09:57
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Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Γιορτάζουν τον γάμο τους με ένα τριήμερο πάρτι – υπερπαραγωγή στην Πάρο (Photos)

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