Μακελειό στο Κάνσας: Πατέρας εκτέλεσε τα τέσσερα παιδιά και τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε (video)

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Ένας πατέρας στο Κάνσας πυροβόλησε και σκότωσε τα τέσσερα παιδιά του και τη μητέρα τους μέσα στο σπίτι της οικογένειας και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 53χρονος Ρόναλντ Γουίλιαμς ο πρεσβύτερος τηλεφώνησε το πρωί της Τρίτης στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 και είπε στους τηλεφωνητές ότι μόλις είχε σκοτώσει ολόκληρη την οικογένειά του στο σπίτι τους στο Γουίνφιλντ και ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει, ανέφεραν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί παραβίασαν την κεντρική είσοδο του σπιτιού και εντόπισαν νεκρό τον 53χρονο μαζί με άλλα πέντε μέλη της οικογένειας: την 44χρονη Κέλι Τζορτζ, την 9χρονη Κάρολ Α. Γουίλιαμς, τον 7χρονο Ρόναλντ Χ. Γουίλιαμς, την 5χρονη Σάρα Κ. Γουίλιαμς και την 3χρονη Κέλι Μ. Μαγκί-Γουίλιαμς.

🔴 INFO – #ÉtatsUnis 🇺🇸 : Six personnes, dont quatre enfants, une femme et un homme, ont été retrouvées mortes dans une maison à Winfield, au Kansas.



👉 Selon les autorités, l’homme aurait appelé les secours avant les faits pour déclarer qu’il allait s’en prendre à sa famille et… pic.twitter.com/LcuWBisJQa — FranceNews24 (@FranceNews24) August 12, 2026

Η αστυνομία του Γουίνφιλντ ανέφερε ότι ο Γουίλιαμς παρουσίαζε «αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά» επί εβδομάδες, χωρίς ωστόσο οι αστυνομικοί να έχουν κάποια ένδειξη ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατο ολόκληρης της οικογένειας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αρχές είχαν δεχθεί αρκετές κλήσεις σχετικά με περιστατικά κατά τα οποία ο 53χρονος ερχόταν σε αντιπαράθεση με άλλους ανθρώπους και τους φώναζε, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Γουίνφιλντ, Ρόμπι ΝτεΛόνγκ.

«Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάτι που να έδειχνε ότι θα φτάναμε στη σημερινή κατάσταση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ ανάλογη υπόθεση σε περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας.

Το κίνητρο πίσω από τους φόνους παραμένει άγνωστο, ενώ η Υπηρεσία Ερευνών του Κάνσας (KBI) και η αστυνομία του Γουίνφιλντ συνεχίζουν την έρευνα.

Το τηλεφώνημα – ομολογία στο 911 πριν αυτοκτονήσει

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Τρίτης, μεταξύ των οποίων και στοιχεία για το τηλεφώνημα του Γουίλιαμς στο 911, στο οποίο φέρεται να ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, οι αστυνομικοί κλήθηκαν να μεταβούν σε σπίτι στο οικοδομικό τετράγωνο 400 της West Ninth Street περίπου στις 08:50. Καθώς βρίσκονταν ήδη στην ευρύτερη περιοχή για διαφορετικό περιστατικό, έφτασαν λίγο μετά την κλήση.

«Σχεδόν αμέσως, την ώρα που ο πρώτος αστυνομικός που έφτασε στο σημείο πλησίαζε το σπίτι, ακούστηκε ένας πυροβολισμός», ανέφερε ο ΝτεΛόνγκ. «Σε εκείνο το σημείο υποχώρησαν».

💥 TRAGIC NEWS: A Kansas father reportedly called 911 and told authorities he had killed his entire family before turning the gun on himself in an apparent murder-suicide.



Police responding Tuesday morning to a home in Winfield, Kansas, discovered six people dead inside.



The… August 12, 2026

Καθώς αρχικά δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι κάποιος είχε χάσει τη ζωή του, οι αστυνομικοί απέκλεισαν γρήγορα την περιοχή γύρω από το σπίτι και αντιμετώπισαν το περιστατικό ως υπόθεση ένοπλου ατόμου που είχε οχυρωθεί στο εσωτερικό.

Λίγο πριν από τις 11:00, αφού είχαν εξαντληθεί οι υπόλοιπες επιλογές και είχαν φτάσει επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις, αποφασίστηκε η έφοδος στο σπίτι. Σύμφωνα με τον ΝτεΛόνγκ, οι αστυνομικοί παραβίασαν αμέσως την κεντρική πόρτα.

Στο εσωτερικό βρέθηκαν νεκρά και τα έξι μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους τα τέσσερα μικρά παιδιά.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι όλοι οι νεκροί ανήκαν στην ίδια οικογένεια και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

«Πιστεύω ότι όταν τηλεφώνησε στο 911, αυτά που είπε ήταν ακριβή και, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο τελευταίος πυροβολισμός που ακούστηκε ήταν αυτός με τον οποίο αυτοπυροβολήθηκε», δήλωσε ο Τζέισον Ντίαζ, ειδικός πράκτορας της Υπηρεσίας Ερευνών του Κάνσας (KBI).

Ο αρχηγός της αστυνομίας αποκάλυψε επίσης ότι οι αρχές είχαν κληθεί και στο παρελθόν στην περιοχή του συγκεκριμένου σπιτιού έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Το ποινικό παρελθόν του 53χρονου

Σύμφωνα με το KCTV Investigates, ο Ρόναλντ Γουίλιαμς είχε πολυετές ποινικό ιστορικό στο Κάνσας, ενώ παλαιότερη υπόθεση είχε οδηγήσει στην εγγραφή του στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων της πολιτείας.

Τον Σεπτέμβριο του 1998 είχε καταδικαστεί για απόπειρα άσεμνης συμπεριφοράς με ανήλικο, σε υπόθεση που αφορούσε ένα 15χρονο κορίτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

🇺🇸 Five people and a male suspect are dead in a shooting in Winfield, #Kansas.



Authorities say the incident happened today morning inside a home.



The suspect, identified as Ronald Williams Sr., killed his wife and their four young children before taking his own life.… — World Monitoring Center (@WMC_WORLD) August 12, 2026

Ο Γουίλιαμς χρησιμοποιούσε επίσης διάφορα ψευδώνυμα, μεταξύ των οποίων Φρέντι Γουίλιαμς, Λάρον Γουίλιαμς και Τζερόμ Γουίλιαμς.

Το μητρώο της Υπηρεσίας Ερευνών του Κάνσας αναφέρει ότι το συγκεκριμένο αδίκημα είχε διαπραχθεί τον Ιούνιο του 1997, όταν ο Γουίλιαμς ήταν περίπου 20 ετών.

Το ποινικό παρελθόν του εκτεινόταν σε διάστημα σχεδόν τριών δεκαετιών. Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία της πολιτείας που επικαλείται το KCTV, από το 1995 έως το 2024 είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ναρκωτικά, σωματική βία, επίθεση σε αστυνομικό, διάρρηξη, απόπειρα βιασμού, απαγωγή και άλλα αδικήματα.

Οι υποθέσεις είχαν καταγραφεί στις κομητείες Γουάιαντοτ, Τζόνσον και Φράνκλιν.

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