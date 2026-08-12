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12.08.2026 09:58

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 59χρονου για διαδοχικούς εμπρησμούς στη Σίνδο

12.08.2026 09:58
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Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε έξι περιστατικά εμπρησμών.

Οι πυρκαγιές σημειώθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας φέρεται να έβαζε φωτιά και στη συνέχεια να απομακρυνόταν από το σημείο.

Ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Χθες (11/8), ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Ο 59χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (12/8) ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

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