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12.08.2026 09:06

Κάρπαθος: Χειροπέδες σε 34χρονο που αυνανιζόταν μπροστά σε μητέρα και κόρη σε παραλία

12.08.2026 09:06
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Στη σύλληψη ενός 34χρονου Δανού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κάρπαθο, μετά από καταγγελία δύο γυναικών για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) σε παραλία κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, στην περιοχή των Πηγαδίων.

Μια 22χρονη και η 52χρονη μητέρα της κατήγγειλαν ότι, ενώ βρίσκονταν στην παραλία, ένας άνδρας τις πλησίασε ολόγυμνος και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά τους.

Οι δύο γυναίκες προσήλθαν περίπου στις 13:00 στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου και υπέβαλαν έγκληση. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και στις 13:40 εντόπισαν και συνέλαβαν τον 34χρονο τουρίστα, ο οποίος διέμενε προσωρινά στα Πηγάδια.

Ο συλληφθείς κρατήθηκε για περίπου δύο ώρες και στις 16:00 της ίδιας ημέρας αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

Η ποινική διαδικασία σε βάρος του συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

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