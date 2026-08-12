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12.08.2026 09:56

Γιάννης Χατζηγεωργίου: «Δέχτηκα παρενόχληση και απάντησα με ένα μπουκέτο» (video)

12.08.2026 09:56
giannis_xatzigeorgiou

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Για τις παρενοχλητικές και κακοποιητικές συμπεριφορές που υπέστη στα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής μίλησε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, περιγράφοντας σε vidcast της Espresso συγκεκριμένα περιστατικά από την επαγγελματική του διαδρομή.

Αναφερόμενος στις παραινέσεις που δεχόταν όταν ξεκινούσε την καριέρα του, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου υπογράμμισε τους κινδύνους που κρύβουν ορισμένες προτάσεις.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Έχει τύχει να μου πούνε: Πήγαινε στο σπίτι του τάδε να σε δει, θα σε φτιάξει. Δεν έχω πάει ποτέ. Μην κάνετε ποτέ αυτή την κίνηση. Ότι ξαφνικά αυτός θα σε δει και θα πας να υπογράψεις 15 συμβόλαια… Και ποιος είναι αυτός στην τελική. Κανένας δεν είναι. Οι πουθενάδες είναι που τα κάνουν αυτά. Είναι άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν άλλα πράγματα».

Συνεχίζοντας την περιγραφή του, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε σε μια συνάντηση που πραγματοποίησε σε ιδιωτικό χώρο στην αρχή της πορείας του:

«Μπαίνοντας στο σπίτι τον είδα με τη ρόμπα τον κύριο, ήμουν πιτσιρίκι και ήθελα να βρω έναν τρόπο να ξεκινήσω τα κάστιγκ και να κάνω καλύτερα πράγματα. Με βλέπει και αρχίζει να μου λέει διάφορα πράγματα και καταλαβαίνω πού πάει αυτό και επειδή είδε ότι ήμουν ένα πολύ σοβαρό παιδί και δεν υπήρχε περίπτωση να εννοηθεί κάτι στην ατμόσφαιρα, αμέσως μου είπε: Θα σε δω και θα κάνουμε κάποια φωτογράφιση κάποια μέρα και ευτυχώς… με έγραψε».

Παράλληλα, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου τοποθετήθηκε για τα περιστατικά σωματικής και λεκτικής βίας που βίωσε, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε.

Συγκεκριμένα, είπε:

«Δέχτηκα παρενόχληση και απάντησα με ένα μπουκέτο. Δεν το δέχτηκα τόσο εύκολα, δεν μπήκα στη διαδικασία να πω κάτι. Έχω πολλά στάδια πάνω σε αυτό. Έχω δεχτεί διάφορες κακοποιήσεις και χούφτωμα και λεκτικά που απάντησα με μπουκέτο».

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