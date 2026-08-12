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12.08.2026 09:43

Κατερίνα Καινούργιου: «Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία» – Το album των διακοπών από την Πάρο

12.08.2026 09:43
KAINOURGIOU_PAROS

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Οικογενειακές στιγμές στην Πάρο απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους, Ξένια.

Οι φετινές διακοπές είναι διαφορετικές για την παρουσιάστρια του Alpha, καθώς πρόκειται για το πρώτο καλοκαίρι που περνά ως μητέρα.

Το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τις ημέρες της στο νησί. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ένα φωτογραφικό άλμπουμ με εικόνες από τις διακοπές της και τις όμορφες στιγμές που περνά με την οικογένειά της.

Στις φωτογραφίες ξεχωρίζει η μικρή Ξένια, με την παρουσιάστρια να καταγράφει τρυφερές στιγμές με την κόρη της, αλλά και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα και εικόνες από την καλοκαιρινή τους καθημερινότητα. «Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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