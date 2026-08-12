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12.08.2026 10:42

«Oceans»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του prequel του «Ocean’s Eleven», στον ρόλο του «κακού» ο Wagner Moura

12.08.2026 10:42
WagnerMoura

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Τα γυρίσματα της ταινίας «Oceans» υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) ξεκίνησαν στο Παρίσι, όπως επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο THR ο Βάγκνερ Μόουρα (Wagner Moura).

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του βασικού «κακού» στο prequel του «Ocean’s Eleven» της Warner Bros., ενώνοντας τις δυνάμεις του με τους Κούπερ, Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie), Μόνικα Μπάρμπαρο (Monica Barbaro) και Τζος Γκαντ (Josh Gad).

Πρόσφατα, στο καστ εντάχθηκαν και οι Βίκι Κριπς (Vicky Krieps), Τζορτζ ΜακΚάι (George MacKay), Ομάρ Σι (Omar Sy) και Λόρεν Ρίντλοφ (Lauren Ridloff).

Μετά το Παρίσι, η παραγωγή αναμένεται να μεταφερθεί στα νότια της Γαλλίας. Δεδομένου ότι η ιστορία διαδραματίζεται το 1962 και συνδέεται με το Γκραν Πρι του Μονακό, τα γυρίσματα θα επεκταθούν πιθανότατα και στη Γαλλική Ριβιέρα, κοντά στο Πριγκιπάτο.

Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη σκηνοθεσία, ο Κούπερ συμμετέχει στην παραγωγή, ενώ συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τον πρωτοεμφανιζόμενο Τσαρλς Ράντολφ (Charles Randolph), βασιζόμενοι στο αρχικό προσχέδιο της Κάρι Σόλομον (Carrie Solomon).

Σύμφωνα με το World of Reel, ο Κούπερ και η Ρόμπι υποδύονται τους γονείς του Danny Ocean, του χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) στο «Ocean’s Eleven» του Στίβεν Σόντερμπεργκ (Steven Soderbergh).

Αυτό θα είναι το τέταρτο σκηνοθετικό εγχείρημα του Κούπερ, μετά τα «A Star Is Born», «Maestro» και «Is This Thing On?».

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου 2027.

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