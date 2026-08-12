Δεν πτόησε τον Μητσοτάκη η πτώση από το ποδήλατο – Πήγε για πρωινό μπάνιο στο Μαράθι (Photo)

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Το πρωινό του μπάνιο φαίνεται να απολαμβάνει στο Μαράθι Χανίων, στην παραλία Σοσορίδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του, κατά το οποίο τραυματίστηκε στο χέρι ενώ έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά την πτώση, δεν τον πτόησε.

πηγή: flashnews.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα μείνει για μερικές ακόμη μέρες στα Χανιά, εφόσον φυσικά το επιτρέψουν και οι συνθήκες.

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