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26.06.2026 09:16

Ξεσάλωσε η Βίκυ Καγιά – Οι ξέφρενοι χοροί σε πάρτι στη Μύκονο (Video)

26.06.2026 09:16
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Στο exclusive event του Armani Beauty στη Μύκονο βρέθηκε η Βίκυ Καγιά, η οποία έκλεψε την παράσταση, χορεύοντας και διασκεδάζοντας με την ψυχή της.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μοντέλα τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, με ανθρώπους της μόδας, της ομορφιάς αλλά και των media να γίνονται μια μεγάλη παρέα με αφορμή το γεγονός.

Οι φιλοξενούμενοι διασκέδασαν μέχρι το πρωί, με την Βίκυ Καγιά να ξεχωρίζει. Ντυμένη με διάφανο μαύρο διχτυωτό φόρεμα και μαύρο κορμάκι από μέσα, δεν σταμάτησε να χορεύει και να διασκεδάζει δείχνοντας στους ξένους προσκεκλημένους του πάρτι τι σημαίνει… ελληνικό γλέντι, καθώς και στο τραπέζι χόρεψε και πιάτα έσπασε, με το κέφι να παραμένει αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Βίκυ Καγιά δεν παρέλειψε να μοιραστεί μερικά στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο νησί των Ανέμων με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 09:59
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