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26.06.2026 08:24

Θανάσης Βισκαδουράκης: «Ξέρω ότι ζω κατά λάθος – Θα μπορούσα να είχα μπει φυλακή» (Video)

26.06.2026 08:24
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Για τη σημασία που έχει για τον ίδιο η οικογένεια και τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι γονείς στην ανατροφή του παιδιού τους μίλησε ο Θανάσης Βασκαδουράκης.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια σε γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του, υπογραμμίζοντας τη βαθιά του πίστη στον Θεό.

«Το ‘χω, γιατί πρωτίστως είναι η οικογένεια. Η μαμά κι ο μπαμπάς. Οι δύο πυλώνες του μεγαλώματος ενός παιδιού. Και μετά έρχεται ο δάσκαλος. Όλα εκπορεύονται από τη μαμά. Αν είναι από πάνω η μαμά κι ο μπαμπάς, το παιδί θα σωθεί» είπε αρχικά για να περάσει αμέσως μετά σε μια προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας πως θεωρεί ότι γλίτωσε από πολλές δύσκολες καταστάσεις χάρη στην πίστη του.

«Μου λέει ο αδερφός μου: “Το ξέρεις ότι ζούμε κατά λάθος;”. Εγώ ξέρω ότι ζω κατά λάθος. Το ότι δεν είμαι ακόμα νεκρός ή δεν έχω μπει φυλακή, αυτό είναι παράδοξο για μένα. Αλλά είχα έναν σύμμαχο. Τον Θεό» τόνισε.

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