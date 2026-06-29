Κραουνάκης για Λιόλιου: «Τη λατρεύω – Είμαι απόλυτα διαθέσιμος να συνεργαστούμε» (Video)

Την εκτίμηση και τον θαυμασμό του για την Κατερίνα Λιόλιου εξέφρασε ο Σταμάτης Κραουνάκης, δηλώνοντας, μάλιστα, απολύτως διαθέσιμος να συνεργαστεί μαζί της στο μέλλον.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», ο συνθέτης και στιχουργός αναρωτήθηκε, ωστόσο, κατά πόσο η δική του μουσική θα ταίριαζε με την πορεία που ακολουθεί η τραγουδίστρια.

Τόνισε δε, ότι η Κατερίνα Λιόλιου έχει ερμηνεύσει με επιτυχία τραγούδια του, ενώ αποκάλυψε ποιο δικό της τραγούδι ξεχωρίζει περισσότερο ο ίδιος.

«Λατρεύω την Κατερίνα Λιόλιου, την αγαπώ πάρα πολύ. Πιθανώς και να συνεργαστώ μαζί της. Εγώ είμαι απολύτως διαθέσιμος, αυτό που θα της κάνω όμως εγώ, θα της κάνει για την καριέρα που κάνει; Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση. Πάντως έχει πει κομμάτια και δικά μου. Λέει τη “Νύχτα”, είπε το “Διθέσιο” πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ το τραγούδι της, που λατρεύω, είναι “το δικό μας το σπίτι σε άλλον νοικιάστηκε”» είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σταμάτης Κραουνάκης θυμήθηκε δύο ατάκες της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αναφέροντας πώς αντιδρούσε η αείμνηστη εθνική σταρ όταν μία δουλειά της δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία.

«Έχει τύχει μία παράσταση να μην είναι τόσο καλή όσο θα ήθελα. Εκεί κάνω το σύστημα Βουγιουκλάκη. Μου είχε πει “αγάπη μου και στο καλό και στο κακό ο μπενάκης και ο βγενάκης” και ένα δεύτερο μάθημα “αγάπη μου στην αποτυχία δεν τρέχει τίποτα, πηδάς το κάγκελο και πας για το επόμενο, στην επιτυχία πρέπει να τρέξεις σαν τον τιραμόλα“» είπε.

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