Αθηνά Οικονομάκου: Πρώτες δηλώσεις μετά τους όρκους αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι ευτυχισμένη» (Video)

Τις πρώτες της δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκανε η Αθηνά Οικονομάκου μετά το τριήμερο πάρτι για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τους όρκους αγάπης, πίστης και αφοσίωσης που οι δυο τους αντάλλαξαν ενώπιον συγγενών και φίλων.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η ηθοποιός δηλώνει ευτυχισμένη, επισημαίνοντας ότι όλα ήταν όπως ακριβώς τα ονειρεύονταν οι δυο τους. Όσο για την επιλογή του νησιού, τόνισε ότι αποτελεί αγαπημένο προορισμό του Μπρούνο εδώ και χρόνια.

Το πάρτι ξεκίνησε την Παρασκευή (26/6) και διήρκεσε μέχρι και την Κυριακή (28/6), με τα σχετικά στιγμιότυπα να κατακλύζουν το διαδίκτυο μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η ανταλλαγή όρκων του ζευγαριού, με την Αθηνά Οικονομάκου να μην καταφέρνει να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.

Η τελετή ανταλλαγής όρκων πραγματοποιήθηκε στο resort Mar Azul, με την Αθηνά Οικονομάκου να φθάνει ντυμένη στα λευκά, συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός.

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