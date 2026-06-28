«Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε»: Όρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν Οικονομάκου και Τσερέλα (Video)

Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους ζουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε μια ρομαντική τελετή στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σε ένα μαγευτικό σκηνικό, με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους, με τον γαμπρό να σκουπίζει τα δάκρυα από το πρόσωπο της νύφης και την ηθοποιό να τον ευγνωμονεί για την αγάπη που δείχνει στα παιδιά της.

«Είσαι σπάνιος. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνεις, σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου… πολύ. Και σου υπόσχομαι εμπιστοσύνη, πίστη, ειλικρίνεια, συνέπεια. Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, κι αν υπάρχουν κι άλλα σύμπαντα, κι άλλες ζωές, υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα. Σ’ αγαπώ», είπε η Αθηνά Οικονομάκου συγκινημένη.

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